Nacional le ganó con comodidad a River

El tricolor le ganó bien a River, manejó la diferencia que sacó a partir del minuto diecisiete por el infortunio del zaguero darsenero que vence su valla, cuando no pudo apareció Rochet y Nacional mantiene la ventaja en la tabla Anual sobre Torque.

Un primer tiempo en el que River saca una ventaja importante, de acuerdo a como estaba dado el partido. Muchos errores en la mitad de la cancha por parte de los darseneros, que tampoco tienen una buena decisión en el último pase, por lo que no inquietaron a Rochet.

Nacional buscaba ser más profundo, cuando llega el centro desde la izquierda que pasa a Viera y Guzmán Rodríguez cabecea sobre su arco a un palo, poniéndose en ganancia el tricolor por una fatalidad de la defensa de River a los 17 minutos.

El partido seguía en la misma tónica cuando llega el segundo gol de Nacional, mal rechazo de River en el fondo, queda corto a Pablo García que pone el pase alto y cruzado al segundo palo, donde llega Bergessio que patea cruzado y convierte el 2 a 0. El piloto tricolor terminó con la sequía de once partidos y llegó al gol dieciséis en el campeonato.

River mejoró para el segundo tiempo, Rochet tiene una gran doble atajada y en la recarga, a los 55′ lo dejan avanzar a Felipe Carballo con tiempo y espacio, el volante patea de afuera del área y corta Salaberry que la deja corta, Neves toma el rebote, le pega bajo al palo izquierdo del arquero y marca el 3 a 0.

A los 71 minutos el «Ojito» Rodríguez remata cruzado, González está adelantado, pero no se mueve y la pelota se mete contra el palo derecho, pero lo anulan por off side. Polémica jugada porque González no se mueve ni va a la pelota, tampoco está en la trayectoria del balón. Acción interpretativa para el asistente.

Dos minutos después pase a González que sale de la posición adelantada, remata y Rochet a una mano toca y la pelota da en el palo.

River busca, pero desprolijo, Nacional espera por el contragolpe dada la ventaja en el marcador.

NACIONAL RIVER PLATE

Gran Parque Central

Jueces: Andrés Cunha; Santiago Fernández y Ernesto Hartwig. Cuarto árbitro: Nicolás Vignolo.

NACIONAL: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Guzmán Corujo (86′ Nicolás Marichal), Renzo Orihuela y Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Emiliano Martínez (57′ Rafael García) y Felipe Carballo; Brian Ocampo (77′ Alfonso Trezza), Gonzalo Bergessio (57′ Thiago Vecino) y Pablo García (77′ Joaquín Trasante).

DT: Jorge Giordano

RIVER PLATE: Lucas Machado; Gonzalo Viera, Horacio Salaberry y Guzmán Rodríguez; Nicolás Rodríguez (86′ José Neris), Marcos Montiel (60′ Adrián Leites), Sebastián Píriz, Facundo Ospitaleche (80′ Juan Pablo Plada) y Facundo Bonifazi (80′ Juan Quintana); Matías Alonso (60′ Nicolás González) y Matías Arezo.

DT: Jorge Fossati

Goles: 16′ Guzmán Rodríguez en contra (N), 34′ Gonzalo Bergessio (N), 55′ Gabriel Neves (N)