Nacional, en partido clave, le gana por 1 a 0 a Wanderers en el Gran Parque Central

Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Nacional derrota por 1 a 0 a Wanderers en el Gran Parque Central. El gol tricolor fue convertido por Maximiliano Silvera a los 48 minutos. Para el bolso ganar es lo único que sirve. Viene de perder dos partidos seguidos y de perder o empatar este viernes se alejaría demasiado del primer lugar de la tabla de posiciones.