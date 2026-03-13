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apertura

Nacional, en partido clave, le gana por 1 a 0 a Wanderers en el Gran Parque Central

Los tricolores tienen que ganar si o si este partido frente a los bohemios si quieren seguir con chance de llegar al primer lugar de la tabla de posiciones.

Nacional con la obligación de ganar.

Nacional con la obligación de ganar.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por la sexta fecha del Torneo Apertura, Nacional derrota por 1 a 0 a Wanderers en el Gran Parque Central. El gol tricolor fue convertido por Maximiliano Silvera a los 48 minutos. Para el bolso ganar es lo único que sirve. Viene de perder dos partidos seguidos y de perder o empatar este viernes se alejaría demasiado del primer lugar de la tabla de posiciones.

El primer tiempo se fue con el triunfo parcial de Nacional.

NACIONAL:

Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido, Mauricio Vera, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jadson Viera.

Suplentes: Ignacio Suárez, Paolo Calione, Federico Bais, Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Juan Cruz De Los Santos, Baltasar Barcia, Tomás Verón Lupi y Gonzalo Carneiro.

WANDERERS:

Agustín Buffa, Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencia, Nicolás Queiroz, , Gonzalo Freitas, José Alberti, Jonás Luna, Joaquín Zeballos y Rodrigo Rivero.

Director técnico: Mathías Corujo.

Suplentes: José Río, Leandro Zazpe, Mateo Acosta, Alan García, Lisandro Bajú, Santiago Benítez, Santiago Guzmán, Facundo Labandeira, Esteban Crucci y Mateo Levato.

Juez: Leandro Lasso, asistido por Martín Soppi y Marcos Rosamen y Felipe Vikonis como cuarto juez. Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.