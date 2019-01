Nacional tiene al zaguero Carvalho y espera por el volante Felipe Carballo

Nacional ya tiene el zaguero que buscaba, Felipe Carvalho, este riverense que se probó en el Inter de Porto Alegre de juvenil, que comenzó a jugar profesionalmente en Tacuarembó F.C en el 2012 y que de allí partió a Europa en el 2015 para enrolarse en el Malmo de Suecia.

Con su metro ochenta y ocho, a los 25 años decidió volver a Uruguay, tras pasar por Malmo, que en el 2016 lo prestó al Falkenbergs, también de Suecia, volvió al Malmo y en el 2017 pasó al Valerenga de Noruega donde jugó hasta ahora.

Fonéticamente parece una broma encontrar dos nombres y apellidos iguales, porque Nacional espera la contestación por Javier Carballo, el volante de 22 años que debutó en Nacional en el 2015 y que partió al Sevilla en el segundo semestre del 2017.

Carballo no ha podido obtener el pasaporte comunitario, por lo que no lo tienen en cuenta para jugar en el Sevilla y milita en el Sevilla Atlético de la segunda División de España. Aún no hay acuerdo, pero Pablo Boselli trabaja en la salida del jugador, para que llegue a préstamo a Nacional.