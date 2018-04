“Nada es más importante para nosotros que trabajar seguros”

Lleva diez años en la empresa y ha pasado por muchas áreas, desde los recursos humanos y la comunicación hasta la seguridad operacional. Hoy tiene a su cargo la gerencia de Relaciones Institucionales de esta empresa belga que desde 2001 opera TCP, la terminal privada de contenedores del Puerto de Montevideo.

¿Cómo se vincula la empresa Katoen Natie, y en particular la terminal TCP, con el barrio?

Terminal Cuenca del Plata [TCP], a partir del proceso de subasta de la gestión privada de la terminal de contenedores, en 2001, tuvo el gran desafío de mantener un vínculo con la zona, porque muchas veces la relación entre la ciudad y el puerto tiene intereses contrapuestos. El disfrute de la vista de la bahía y del Cerro se contrapone con un desarrollo de la actividad portuaria que implica desarrollar infraestructura y almacenar contenedores en altura. Uno de nuestros principales desafíos como gestionadores es mitigar, mediante acciones de responsabilidad social, aquellos perjuicios que por la actividad podemos ocasionar al barrio.

En ese sentido, hemos tratado de tener un programa de responsabilidad social focalizado en devolverle al barrio, como una forma de compensación, y como una parte de responsabilidad que nos involucra por ser socios del Estado, parte de los recursos económicos de la empresa en actividades y puntos de interés de acuerdo a sus necesidades.

¿En qué áreas concretas trabajan esa responsabilidad social?

Básicamente tenemos tres áreas: medioambiente, cultura y deporte. Tenemos acuerdos con los centros CAIF, con escuelas, con escuelas de baby fútbol; hacemos un despliegue que cubre toda la zona de influencia.

En ese marco también tratamos de desarrollar mucho el vínculo de nuestros funcionarios y sus familias con la tarea que cada uno desempeña en la empresa. En este punto, la seguridad laboral es muy importante y tenemos programas tanto de seguridad como de salud ocupacional.

¿Cuántas personas trabajan en TCP?

Empleados directos en la terminal, 460. El trabajo portuario ha cambiado y actualmente hay un uso intenso de tecnología y maquinaria; hay trabajos en altura y otras actividades que implican riesgos. Como consideramos que la seguridad es prioridad, desarrollamos programas de concientización, que nos refresquen la memoria de que la seguridad es lo primero. Nada es más importante para nosotros que trabajar seguros.

¿Qué resultado han obtenido con esos programas?

Se trabaja coordinadamente para hacer un seguimiento a las actividades de seguridad laboral, así como la implementación y utilización de los equipos de protección. En ese contexto es que desarrollamos programas anuales, como la celebración del mes de la seguridad, que se lleva adelante durante el mes de abril.

¿Cuáles son las actividades programadas para este año?

Tratamos de que las actividades involucren a nuestros funcionarios, a sus familias y a la gente de la zona, con la premisa de que un trabajo seguro es un trabajo responsable. Tenemos un equipo de trabajo interno que analiza las propuestas de actividades que nos llegan. Este año, entre ellas, nos llegó la idea de hacer algo vinculado a los niños del barrio y la cocina. Es algo que nos obliga a salir de lo tradicional y tener la posibilidad de que el público pueda conocer nuestras instalaciones más allá de la instancia del Día del Patrimonio. En el caso del taller de cocina a cargo del educocinero Diego Ruete, quisimos vincular la actividad portuaria a la culinaria. El viernes 27, a las 9.00, habrá una charla sobre nutrición saludable para todo público, y a las 10.00 comienza el taller de cocina para niños. Al mediodía se compartirá el almuerzo entre los presentes y se distribuirán viandas entre el personal de TCP. Los niños, guiados por Ruete, cocinarán un risotto de vegetales gigante.

Es una actividad abierta no sólo a la gente del barrio.

Sí, por supuesto. Nuestro interés es vincular la actividad portuaria con la vida cotidiana en una ciudad que, según la creencia popular, “le da la espalda a su puerto”. Para nosotros es muy importante dar a conocer lo que es la cultura portuaria, que se desarrolla en un lugar cerrado y de acceso restringido. Muchas veces lo desconocido genera resistencia y da lugar a especulaciones. La gente se sorprende al ver lo que hay detrás del vallado y la intensidad de tecnología que se utiliza. El trabajo portuario es muy interesante y algo que todos los montevideanos deberíamos conocer y entender. Porque representa una parte importante de nuestra historia y una parte importante del trabajo de los uruguayos pasa por ahí. Cada oportunidad que nosotros tengamos para darlo a conocer la vamos a aprovechar.

Entre las actividades previstas hubo charlas sobre alcohol y drogas en el ámbito laboral. ¿Cuál es la dimensión de la problemática en la empresa?

Trabajamos mucho con el tema del alcohol y las drogas dentro de la terminal. Hay una conciencia muy desarrollada en los trabajadores sobre esa problemática. En nuestra definición de que la seguridad es lo primero, el consumo de alcohol no es compatible con el trabajo. Desde nuestra visión como empresa, lo importante es la fiscalización y el control, pero principalmente la educación. Dar a nuestros empleados las herramientas para que comprendan que no ponen en riesgo su propia vida, sino que cuando se trabaja con equipos pesados y cargas, hay gente alrededor que también corre riesgos. Todos, dentro de la terminal, tenemos que saber cuál es nuestro rol y cómo debemos trabajar. Si todos se apegan a las reglas de seguridad, no deberíamos tener problemas y cumplir con el objetivo de cero accidente. Tenemos protocolos y trabajamos en conjunto con el sindicato. Hay controles obligatorios aunque tratamos de no ir por el camino de la represión, sino por el de la educación para la prevención.

Este mes también hubo charlas sobre controles de salud ocular, salud cardiovascular y primeros auxilios. ¿Cómo se manejan esos temas en el día a día de la empresa?

Los funcionarios de TCP y sus familias tienen beneficios adicionales a los que marcan las normas. Tenemos un acuerdo con La Española, que suma otros beneficios, como, por ejemplo, que el carné de salud se hace in company. También estamos ultimando los detalles para tener un médico de la mutualista en la Terminal Cuenca del Plata como parte de un servicio médico permanente. Ya disponemos de un servicio médico ocular y varios programas en el marco del acuerdo con La Española.

Estamos muy contentos con las opciones que tenemos y que no son comunes.

Tenemos, desde hace mucho tiempo, un programa de primeros auxilios y resucitación, incorporamos varios desfibriladores y entrenamos al personal en su uso.

La empresa está afiliada a lo que se llama “metodología Lean”. ¿De qué se trata?

Lean es un modelo de gestión creado en Toyota, Japón, y está basado en la conducta del funcionario. En términos sintéticos, se trata de trabajar en forma ordenada y limpia para mejorar el rendimiento y el bienestar de las personas. Está focalizado en la productividad que se genera a través de una mejora en el bienestar de la persona que trabaja. Es bastante más complejo que eso y está basado en cinco pilares: definir, medir, analizar, mejorar y controlar.

¿Desde cuándo lo aplican y cuál es la evaluación hasta el momento?

Lo empezamos a aplicar hace más de tres años y funciona muy bien. Para implementarlo empezamos con cosas sencillas que luego se fueron complejizando. Se empieza desde la organización del lugar de trabajo y la forma en que a uno le resulta más cómodo trabajar. Se trata de que cada persona se sienta bien haciendo su tarea y lo haga en las mejores condiciones para que el trabajo, los procesos, los documentos, fluyan de la manera más rápida y más eficiente posible. Para decir que somos una “compañía Lean” todavía falta, pero tratamos de inculcar la cultura de los procesos y nos focalizamos en el bienestar de los funcionarios.

¿Cómo está trabajando la terminal actualmente?

La restricción argentina que vivimos hace unos años generó un impacto en la pérdida de mucha carga, principalmente del sur, que se fue al puerto de Río Grande en el sur de Brasil. Hoy, a la distancia, y luego de varios años de levantadas las restricciones, por distintos motivos, las navieras en gran parte aún no han vuelto a traer esa carga del sur argentino a Montevideo. Es parte de los desafíos que tenemos como terminal. Somos optimistas y estamos trabajando para captarlos nuevamente.

En el transcurso de esa crisis perdimos carga, pero ganamos una porción importante de la carga paraguaya a la que Argentina también le impuso severas restricciones.

Si me preguntas cómo está la situación hoy, te puedo decir que empezamos a perder cierta porción de la carga paraguaya producto de algunas restricciones de infraestructura en las áreas públicas del Puerto de Montevideo, que se está yendo a Buenos Aires. Creo que si trabajamos como veníamos, podemos recuperarla. Más allá de estas circunstancias coyunturales, si uno mira a largo plazo, creemos que Montevideo tiene mejores condiciones de competitividad por su ubicación y por la infraestructura instalada.