Natalia Argenzio ratificó sus afirmaciones sobre pobreza infantil en Salto

La representante del Frente Amplio en el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Natalia Argenzio, ratificó este jueves sus afirmaciones sobre el aumento de la pobreza infantil en Salto, luego de que recibiera cuestionamientos del intendente de ese departamento, Andrés Lima, por las cifras que la directora divulgó el pasado 5 de octubre.

En ese entonces, Argenzio declaró tener conocimiento un aumento del 44% de la pobreza infantil en Salto con respecto a años anteriores, lo que representaba “más de 9800 niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza”. Esto acompañaría la tendencia negativa en el indicador a nivel nacional (33% de aumento de la pobreza infantil, según la directora).

¿Percepciones o información objetiva?

La información parece no haber sido del agrado del intendente salteño Andrés Lima, quien fue consultado este miércoles por las cifras, en el marco de una conferencia de prensa junto al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema.

Lima declaró no tener la misma información que Argenzio, y dijo que al haber buscado los datos, no los encontró, por ejemplo, en el INE (Instituto Nacional de Estadística). Sobre la base de la supuesta falta de información oficial sobre indicadores de pobreza infantil, Lima calificó de “irresponsable” a Argenzio, acusándola de transmitir “percepciones” y no “información objetiva”.

“Si es una percepción que tiene, me parece que no recibe un sueldo pago por los uruguayos para transmitir las percepciones que tiene, si no que ese lugar de responsabilidad es para transmitir información objetiva”, afirmó el jefe comunal.

Respuesta sin alusiones personales

Sin embargo, este jueves Argenzio se defendió en su cuenta de Twitter -sin aludir a Lima-, en publicaciones en las que aportó las cifras y las fuentes de donde las tomó.

La directora comentó en un principio que hace más de un año recorre junto a su equipo el país, lo que la lleva a estar en contacto con la realidad de la infancia y adolescencia. Esto le habría permitido corroborar que “la pandemia y el recorte de muchas políticas sociales a partir del presupuesto nacional, agravó la situación de niño/as y adolescentes en todo el territorio”.

Argenzio manifestó seguidamente que esta situación preocupa al INAU y al Frente Amplio, partido al que representa en el instituto, y señaló que es un “debe” para el país “tener mayores datos oficiales sobre la multidimensionalidad de las mediciones asociadas a la pobreza y no solo medida por ingresos”.

Asimismo, indicó que, “según los datos disponibles”, los mayores valores de pobreza en NNA (niños, niñas y adolescentes) se registran en Cerro Largo, Rivera, Artigas, Paysandú y Salto. En cuanto a este último departamento, afirmó que para el año 2019, se tenía un estimado de 1417 NNA bajo la línea de pobreza, y que en 2020 se había registrado un total de 4118. “En Salto se triplicó la cifra”, concluyó.

Posteriormente, Argenzio detalló que las cifra surgen de “elaboración propia en base a microdatos ECH-INE (Encuesta Continua de Hogares)” y según los datos del informe de incidencia de la pobreza en NNA en Uruguay, del observatorio del Comité de los Derechos del Niño, denominado “Una mirada Comparada entre 2019 y 2020″, y publicado en abril de 2021.

De acuerdo a las estimaciones del mencionado informe, en Salto, se tenía conocimiento de un 13,7% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza en 2019. En 2020, el porcentaje ascendió 22,6%, que representa un crecimiento aproximado de 65% de un año a otro.