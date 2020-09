Néstor Molina pide disculpas a Federico Fasano Márquez por denuncia en su contra

Como ocurre en estas denuncias, el fallo judicial impone la publicación de la retractación que aquí compartimos:

«El pasado 05 de marzo acusé públicamente a Federico Fasano Márquez de falsificar una marca y utilizar de forma indebida el dominio www.larepublica.com.uy redireccionándolo hacia otra página web de su propiedad www.lr21.com.uy. Presenté una denuncia penal por falsificación de signo marcario y otra demanda civil por daños y perjuicios contra Federico Fasano Márquez, pero me equivoqué y ambas denuncias han sido desestimadas y archivadas por la justicia.

En efecto, el Sr. Federico Fasano Márquez no ha falsificado ninguna marca y ha demostrado con documentación probatoria y contundente ser el verdadero propietario de la marca larepublica.com.uy que fue registrada debidamente a su nombre en el registro de marcas y patentes de la propiedad industrial y que se encuentra vigente así como también es el verdadero propietario del dominio con el mismo nombre, el cual registró en Antel y usa hace más de 20 años pagando el mismo en forma ininterrumpida hasta la fecha.

Asimismo, dejo constancia que todo lo ha hecho de buena fe y por contratos de cesión de derechos exclusivos que implicaba que todo el contenido del Diario La República debía ser entregado a Federico Fasano Márquez para difundirlo gratuitamente en internet a su entero costo. Por lo cual, gracias a este acuerdo, el diario obtuvo por más de 13 años la difusión de sus noticias en internet sin invertir ni un solo peso.

A partir del momento en que Federico Fasano Mertens, padre de Federico Fasano Márquez, fundador y director del Diario La República, vendió el diario a un grupo argentino, poco tiempo después se dejó de enviar la información a Federico Fasano Márquez quien no volvió a publicar ninguna información del Diario La República en internet exactamente desde el 05 de diciembre de 2011.

Sobre la información del Diario La República que se encuentra en una base de datos propiedad de Federico Fasano Márquez del medio digital la lr21, es correcto que así sea porque fue el propio Diario que se la envió bajo contrato de exclusividad.

Respecto a la coincidencia que puede haber en el nombre, la marca La República no se puede registrar porque es un nombre genérico de dominio público. La marca de Federico Fasano Márquez es larepublica.com.uy registrada debidamente en las clases Nisa 35 y 41 que se refiere a rubros internet e informática y la marca de REG S.A. es La República Reencontrata registrada en la clase Nisa 16 que se refiere a rubro papel.

Es decir, ambas marcas se encuentran registradas en clases y rubros distintos, no existe ninguna falsificación de ninguna marca y acusé injustamente de manera pública a Federico Fasano Márquez de haber cometido un delito que no cometió, por lo que reitero mi equivocación y me disculpo con Federico Fasano Márquez así como con los lectores del Diario La República, ya que demostró fehacientemente que la marca y el dominio son suyos, que todo el trabajo que realizó fue a partir de contratos que demuestran que no fue un acto unilateral suyo sino a través de convenios con REG S.A. editora del Diario La República por el cual se le pasaba toda la información para que Fasano Márquez difundiera las noticias del Diario mencionado a su entero costo a través de internet.

Lamento haber agraviado a Federico Fasano Márquez y que públicamente haya quedado como autor de un posible ilícito cuando no lo era. Debo aclarar que desconocía la existencia de los convenios suscritos en 1998 y 2000 lo que motivó mi accionar.»