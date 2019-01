Nicolás Cendoya: “En contra de las críticas, el Gobierno ha aplicado la Ley de Medios”

El director de la Ursec señaló: “Decir que la ley no se ha aplicado en nada sería brindarle a la oposición un triunfo que no ha tenido”.

Por L.B.

Desde que la Ley de Medios se aprobó en diciembre de 2014, han surgido críticas desde varios lugares, algunas referidas a que muy pocos de sus artículos se han aplicado y otras que se refieren a esta normativa como una “ley mordaza”. Sin embargo, desde el Gobierno se considera que ambas visiones son erróneas, ya que ha existido un impulso por parte del Ejecutivo de aplicar la ley: “En contra de todas las críticas y a pesar del intento de la oposición de bloquear la normativa, el Gobierno ha aplicado la Ley de Medios. Decir que la ley no se ha aplicado en nada sería brindarle a la oposición un triunfo que no ha tenido”, dijo a Caras y Caretas el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya.

Cendoya, quien también es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, sostuvo que desde el Gobierno se ha tratado de demostrar que no es necesario la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual para que la ley sea aplicable.

“Hemos tratado de demostrar que la creación del Consejo puede ser un hito importante para algunas personas, pero si no cuenta con los medios materiales para llevar adelante los procedimientos, va a ser difícil la aplicación integral de la ley. En ese caso, estaríamos prácticamente en la misma situación que estamos ahora. Nosotros hemos aplicado la ley en innumerables procedimientos, en varios temas, y te diría que son muy pocos los asuntos en los que no hemos avanzado”, agregó.

¿Cómo está la situación de Uruguay en materia de concentración de medios?

El 24 de enero de este año se cumplen 4 años de vigencia de la Ley de Medios. Ese es el plazo que dio la ley a los medios que vulneran los límites máximos de concentración para adaptarse. Nosotros hemos dejado este tiempo a la espera de eso. Tenemos muchas transferencias en trámite. Lo primero que tenemos que hacer es terminar de tramitar estas transferencias y en función de eso tenemos que hacer un estudio a fondo de los titulares de los medios para ver la concentración.

De hecho, ya hemos empezado lentamente a hacer algunos estudios concretos. Por ejemplo, hemos encargado a nuestros servicios que estudien la situación de las emisoras católicas, también hemos hecho estudios sobre el departamento de Durazno. Todas estas acciones son primeros pasos para poner a tono la capacidad de nuestra gente para interpretar y aplicar la ley.

Es importante informar que vamos a necesitar los primeros tres meses del año para tratar de avanzar fuerte en el tema de las transferencias. Es un proceso que lleva su tiempo, porque la ley prevé que nosotros, mientras no se crea el Consejo de Comunicación Audiovisual, seamos los que hagamos el estudio y lo elevemos al Poder Ejecutivo.

El tema de la Ley de Medios y su aplicación siempre ha generado polémica debido a que algunos afirman que la mayoría de sus artículos no se han llevado adelante. ¿Cree que hay un bloqueo por parte de la oposición?

No. Sí existe un bloqueo de la oposición a la designación de los miembros del Consejo de Comunicación Audiovisual. Pero la propia ley tuvo la sabiduría de establecer un mecanismo provisorio y es lo que estamos aplicando. Las autoridades provisorias somos básicamente tres: la Ursec, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el INAU.

El problema principal que nosotros tenemos en la Ursec es que nos faltan algunos recursos materiales y humanos, pero nos hemos fortalecido mucho en este período en tecnología, por ejemplo, hemos incluido varios trámites en línea que, cuando se apruebe la creación del Consejo, van a pasar a ser aplicados por ellos.

¿Entonces usted cree que en contra de todas las críticas y a pesar del intento de la oposición de bloquear la normativa, en realidad el Gobierno ha aplicado la Ley de Medios?

Decir que la ley no se ha aplicado en nada sería brindarle a la oposición un triunfo que no ha tenido. Yo diría que no sólo existe una oposición política a la ley, sino que también empresarial. La verdad es que se ha instalado un escenario que yo no comparto. Por un lado, están los que dicen que hasta que no se crea el Consejo de Comunicación Audiovisual no hay aplicación de la ley. Eso es una mentira.

Por otro lado, hay quienes que dicen que esta es una ley mordaza que amenaza la libertad de expresión. Eso es una mentira todavía mayor. El gobierno ha hecho una aplicación racional de la ley en los temas en los que hubo declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Incluso ha vuelto a estudiar el tema y ha remitido un proyecto de ley al Parlamento, mejorando la redacción de la normativa.

La Ley de Medios es una normativa que plantea desafíos muy importantes y que nosotros hemos trabajado fuerte para avanzar en su aplicación. Es verdad que no hemos podido aplicarla al cien por ciento y también es verdad que como regulador nos queda mucho camino para ser eficientes en la aplicación de esta ley. Pero como organización, estos años han sido de mucho crecimiento y mucha mejora para estar a la altura de los desafíos que nos impone este nuevo marco regulatorio.