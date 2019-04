Nicolás Cuestas y María Pía Fernández corrieron Cross Country en Dinamarca

Nicolás Cuestas y María Pía Fernández compitieron en el Mundial de Cross Country, en Aarhus, Dinamarca.

Fernández completó los 10 kilómetros con un registro de 44.21. La uruguaya quedó 100ª en la general y quinta entre las sudamericanas.

Cuestas, en tanto, terminó 103º con un tiempo de 36.04, también en el quinto puesto entre los representantes sudamericanos.

Los fondistas peruanos Gladys Lucy Tejeda en damas y José Luis Rojas en hombres fueron los sudamericanos de mejor desempeño en el Campeonato Mundial de Cross Country, cuya 43a. edición se cumplió en el circuito alrededor del Moesgaard Museum en Aarhus, Dinamarca. Ambas competencias de mayores se realizaron sobre 10.240 metros.

Entre los hombres, los ugandeses Joshua Cheptegei y Jacob Kiplimo terminaron con el reinado de keniatas y etíopes, pero todo sigue en poder del continente africano, que ubicó a los 16 mejores (y muchos de los representantes de países occidentales también tienen ascendencia africana). Dos años atrás, en el Mundial de Kampala, Cheptegei lideraba hasta los últimos 2 km cuando se hundió sorpresivamente al puesto 30°. Pero, desde entonces, se ha convertido en una de las figuras del atletismo de fondo, incluyendo sus títulos en los Juegos de la Commonwealth. Ahora se impuso con 31m40s, cuatro segundos por delante de su compatriota Kiplimo, el nombre dominante de la última temporada europea de cross. Y relegaron al tercer puesto al keniata Geoffrey Kamworor, quien buscaba su tercer título consecutivo tras sus victorias en Guiyang 2015 y Kampala 2017 (también es tricampeón mundial de medio maratón). El 1-2 de Cheptegei y Kiplimo contribuyó al triunfo por equipos de Uganda con 20 puntos, seguido por Kenia y Etiopía.

El peruano y campeón sudamericano José Luis Rojas fue el mejor de nuestra región al ocupar el 53° puesto con 34m15s. Posteriormente se ubicaron: 83 Federico Bruno aRG 35m07s, 89 Omar Ramos PER 35m17s, 96 Johnatas de Oliveira Cruz BRA 35m34s, 103 Nicolás Cuestas URU 36,04s, 106 Glenilson Gilbert de Carvalho BRA 36m10s, 111 André Ramos BRA 36m28s, 114 Juan José Quejada CHI 36m50s, 120 Juan Huamán PER 37m48s.

En el sector femenino, la keniata Hellen Obiri confirmó su favoritismo, ya que también es la campeona mundial de los 5.000 llanos al aire libre y tiene títulos mundiales indoor. Empleó 36m14s, aventajando a las etíopes Dera Dida (36m16s) y Letsenebet Gidey (36m24s). Por equipos, el título fue para Etiopía con 21 puntos, seguido por Kenia on 25 y Uganda con 36, mientras Perú ocupó el 14° lugar con 278.

La mejor sudamericana en la clasificación individual fue la peruana Gladys Tejeda, 40a. con 39m27s. Luego llegaron: 71 Nélida Sulca PER 40m44s, 82 Rina Cjuro PER 42m11s, 85 Inés Melchor PER 42m20s, 93 Belén Casetta ARG 43m10s, 100 Pía Fernández URU 44m21s y 103 Margarita Masías CHI 45m14s.