Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Perú |

pro primera vez

Niños de Colonia presenciaron el partido Uruguay-Perú gracia iniciativa de turismo social

La propuesta se creó a partir de una iniciativa de los técnicos que trabajan en Colonia como una forma de garantizar derechos.

Niños de Colonia en el Centenario.

Niños de Colonia en el Centenario.

 Foto: Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El partido entre Uruguay y Perú del pasado jueves tuvo un ingrediente especial: Una delegación de niños y adolescentes del departamento de Colonia presenciaron el encuentro, como parte de las acciones de turismo social impulsadas por el Gobierno.

El subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, explicó que la propuesta se creó a partir de una iniciativa de los técnicos que trabajan en el departamento de Colonia. Ellos le propusieron al director departamental que los niños y adolescentes viajaran a Montevideo a presenciar el partido entre Uruguay y Perú, precisó.

Añadió que es una forma de “garantizar derechos a una cantidad de gurises que no conocían el estadio”. Para concretar la excursión, se realizó un trabajo entre varias instituciones del Estado, con el que la Asociación Uruguaya de Fútbol colaboró, al facilitar el ingreso al partido, indicó.

El viaje también se concretó con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, confirmó la gerenta de Uruguay Crece Contigo, Virginia Cardozo. “Para muchos, es la primera vez que visitan Montevideo; creo que es una instancia que nos ayuda a caminar hacia la equidad y a pensar en un país con derechos para todos”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, subrayó que el turismo es un derecho humano e informó que ya se concretaron tres encuentros en el marco del Sistema de Turismo Social. En la próxima reunión de ese ámbito, se incorporará a los operadores privados, adelantó.

Derecho a la recreación

La delegación se trasladó en microbuses desde Nueva Palmira, Carmelo, Colonia del Sacramento, Juan Lacaze y Nueva Helvecia.

Al llegar a Montevideo, fue recibida por autoridades en la sede del Ministerio de Turismo. Posteriormente, realizó un paseo guiado por la rambla de la capital y otros atractivos turísticos, antes de ingresar a la tribuna Olímpica del estadio Centenario para presenciar el partido. Para la mayoría, fue la primera experiencia en este escenario deportivo.

Temas

Dejá tu comentario