“No hay lugar para patoteros en la política”

El expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Troschansky, expresó en las últimas horas que analizan hacer una denuncia ante las organizaciones internacionales sobre la postura del Ejecutivo sobre la pandemia y pretende «hacer responsable al gobierno de las muertes, porque son muertes evitables».

Estas declaraciones levantaron polémica y varios senadores de la coalición comenzaron a reprocharle a Trostchansky sus expresiones. Uno de los más duros fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien manifó: «Es un sinvergüenza. Da manija para tratar de hacer un caldo de cultivo para desestabilizar al gobierno». Trostchansky le contestó también por Twitter: «cuando usted dice en una nota ‘espero que no se cruce conmigo’, ¿me está amenazando?. No se salga de tono senador, ocupa una banca en el Parlamento y en vez de adjetivar dedíquese a gobernar que hay muertes evitables que de mediar medidas no las tendríamos».

Pero la de Troschansky no fue la única respuesta que recibió el senador Da Silva. El presiente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, se expresó en la web de la central sindical sobre las expresiones del nacionalista.

Pereira aseguró que «el senador Da Silva, es poco conocido por sus ideas, pero ahora algo célebre por el modo insolente de hacer política.

Todo lo que se mueva y sea crítico con el gobierno o con la forma en la que se está manejando la pandemia, para que llegue a la simple mentira, ignorando convenios internacionales de trabajo y la libertad sindical contenidas en los convenios 87 y 98 de la OIT.

Si el cuerpo científico en su totalidad se ha expresado en la necesidad de bajar la movilidad, para bajar los contagios y de esa manera la mortalidad, entonces la emprende contra los médicos, ahí ya no vale la libertad de expresión.

La opinión del Dr. Trochansky puede ser discutible, como cualquier otra afirmación, lo que no hay duda es que la movilidad es un factor determinante en la baja de casos y eso ha sido expresado por los principales científicos uruguayos.

Entonces más allá de la forma en que plantea el tema el Dr. Trochansky, no es admisible la amenaza como respuesta, y menos la amenaza patotera.

Por las dudas senador Da Silva, discrepar con el gobierno y con usted debería dirimirse en el campo de las ideas, no de las amenazas de tribunas encendidas.

Usted es Senador de la República y debería ser responsable. No corresponde nunca, pero menos desde su responsabilidad, dirimir los debates difamando o amenazando, según la circunstancia.

Por las dudas, no tenemos miedo a cruzarnos con usted, porque no tenemos miedo. El único temor, que lejos de paralizarnos nos moviliza, es el riesgo que desde espacios de poder se pretenda horadar la democracia», aseguró el presidente del Pit-Cnt.