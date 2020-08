No me sorprendas, ni me distorsiones

El Sindicato Médico del Uruguay ha expresado este martes su sorpresa por la propuesta de reestructura en las suplencias de ASSE.

En la comunicación emitida el sindicato expresa que “lo toma por sorpresa la propuesta de reestructura ya que el martes pasado participó de la primera instancia del Consejo de Salarios y en dicha reunión no hubo menciones al tema por parte de la Administración”.

Las preocupaciones aparecen luego de que se emitiera una resolución de la gerencia de RR.HH de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), donde se establecen los cambios en la modalidad en el vínculo laboral del régimen de suplentes para todo el país.

De acuerdo a la información del SMU, se ha solicitado el asesoramiento jurídico y económico con el fin de conocer el impacto y alcance de la medida.

La situación ha motivado que se solicite una reunión de carácter urgente a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y a la gerencia general, administrativa y de recursos humanos de ASSE, al tiempo que se reivindica la importancia de los Consejos de Salarios Público “como el ámbito natural de una eventual reestructura en la contratación laboral del trabajo titular y suplente en ASSE”.

El sindicato ha declarado que no ha habido consulta con los representantes de trabajadores, ni con las organizaciones gremiales, con relación a la propuesta en cuestión.

En la publicación del Sindicato Médico se señala que “según consta en el documento de ASSE”, la propuesta se dirige “contra de una línea política estratégica impulsada por el colectivo médico de cierre progresivo de la comisión de apoyo por entender que dichos contratos favorecen a la precarización del vínculo laboral y es un retroceso en los derechos adquiridos”.

En el análisis del documento, el SMU expresa que la posibilidad planteada de “topeo de rubros” para cubrir las suplencias por Unidades Ejecutoras”, puede generar una ausencia de cobertura de guardias y, por lo tanto, se pueden generar problemas asistenciales en diversas áreas con las repercusiones sanitarias que ello conlleva”.

Junto a esto, el SMU ha expresado su preocupación con relación al mantenimiento del respeto de las “listas de suplencias para cobertura de guardias”, ya que a las mismas se acceden por el mecanismo de concursos, lo que, de ignorarse “podrían generar una pésima decisión y antecedente en ASSE”.

Citando el informe jurídico que han realizado, el SMU expresa que “la propuesta de plan presentada por ASSE no parece ser ajustada a Derecho en tanto regula condiciones laborales generales del trabajo médico y no médico fuera del ámbito de la negociación colectiva, imponiendo como regla sistemas laborales precarios por excelencia, que, por su desajuste a Derecho, la ley los ha permitido únicamente de forma excepcional y para determinados casos particulares, que no parecen aplicarse al caso concreto”.

Atendiendo a esta situación y a los planteamientos existentes con relación al presupuesto quinquenal, el sindicato ha convocado a una Asamblea General a celebrase el próximo jueves 6 de agosto.