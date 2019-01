No se puede jugar sin ficha médica aunque sea amistoso

Tarde ajetreada en lo previo al clásico, Nacional le pidió a Peñarol que jugaran sin fichas médicas, lo que Peñarol no aceptó, ya que entienden que no les corresponde decidir y no quieren correr con una responsabilidad que no les corresponde, la que si pasara algo los llevaría incluso a una responsabilidad penal.

El viernes al medidodía se firmó en la AUF el acuerdo para el partido clásico, en el mismo dice que se juega bajo los reglamentos de la AUF.

A partir de esa firma no se puede excluir un artículo del reglamento, en este caso el artículo 98 del reglamento general, dice que se debe exigir la ficha médica tanto para partidos oficiales como amistosos.

Hechas las consultas en la AUF, nos dicen que no hay manera que esto lo resuelvan Nacional y Peñarol, porque está escrito en el reglamento, así se lo hicieron saber a los representantes que estuvieron esta tarde en las oficinas de la calle Guayabo 1531.

Nacional sabe de este problema desde el sábado, lo que no se entiende es porque no fueron hoy por la mañana a un prestador de salud y sacaron la ficha, orque el reglamento dice que pueden no presentarla hoy, pero si se hacían el exámen esta mañana de lunes, la podían presentar hasta el jueves.

De hecho Peñarol lo hizo con el Cebolla Rodríguez, Gastón Rodríguez y Rodrigo Rojo.

Lo concreto es que quienes no tengan ficha no pueden jugar, en caso de hacerlo se podrá reclamar los puntos.

Hay que recordar que esto es un cuadrangular, por lo que el que gane esta noche pasa a una final; por lo que no es igual que jugar una copa en un partido amistoso, ya que ahí sólo debería cambiar la copa de manos.

Esto reza el reglamento

Artículo 98º. Ficha médica.

98.1 – Todos los jugadores afiliados a la A.U.F. están obligados a poseer ficha médica de aptitud

deportiva para poder actuar en partidos oficiales o amistosos.

98.2 – Dicha ficha será expedida por la Oficina Médica habilitada por las autoridades del organismo

estatal competente en esa materia.

98.3 – La ficha médica tiene vigencia hasta la fecha de su vencimiento, inclusive, y será renovada en

los plazos que establezca la Oficina Médica del organismo competente.

98.4 – El club que incluya en un partido o en un complemento de éste, un jugador que no tiene ficha médica en condiciones al día del partido o del complemento, perderá los puntos en disputa, que se adjudicarán a su ocasional adversario. Además, el jugador quedará inhabilitado para actuar hasta que regularice su situación.