«No somos gasto, somos futuro»: estudiantes del IAVA se manifestaron en rechazo a los recortes (video)

Estudiantes organizados del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) se manifestaron este jueves en en contra de los recortes presupuestales en la educación que, entienden, afectarán sus posibilidades de estudio.

No se paralizaron las clases, sino que la movilización se realizará durante los recreos de 10 minutos de cada turno. En el turno matutino, a las 10:38 los estudiantes se concentraron en la escalinata de acceso al centro de estudios, con carteles, canticos dirigidos al gobierno y aplausos.

El gremio de estudiantes rechaza los recortes presupuestales que implican la pérdida parcial del subsidio para el boleto estudiantil, la eliminación del turno nocturno y de horas docentes.

Durante un discurso, uno de los dirigentes estudiantiles reivindicó la lucha histórica del movimiento estudiantil y recordó al mártir Líber Arce. «Estamos acá juntos para reivindicar estos derechos que como estudiantes venimos hace años luchando y hoy vuelven a ser vulnerables. Digo luchando porque fueron derechos que no se consiguieron gratis, hicieron falta marchas y movilizaciones y un sin fin de estrategias. Hace más de 52 años nuestro compañero Liber Arce fue asesinado mientras reclamaba el boleto estudiantil que tenemos hoy».

Caras y Caretas Portal dialogó con otro de los dirigentes estudiantiles quien expresó que el motivo de la manifestación responde a la vulneración de derechos que están experimentando los estudiantes. «Quieren recortar boleto estudiantil, horas docentes y el turno nocturno que es muy importante para personas adultas que quieren volver a estudiar. Como estudiantes tenemos que dar nuestra postura de rechazo hacia eso».

El estudiante también aseguró que las movilizaciones continuarán «hasta que nuestros derechos no se toquen» y explicó que se decidió no paralizar las actividades porque «la idea no es que los estudiantes pierdan más clases de las que ya se han perdido en todo el año».