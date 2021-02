No tienen remedio: sobran parientes

Luis está bajo tratamiento por su adicción al consumo problemático de sustancias; desde que está con asistencia médica no solo mejoró su vinculo con la familia, mantiene a raya la adicción, mejoró su autoestima y el ingreso al Portal Amarillo dejó de ser un hecho cotidiano. No es un milagro divino. A su fuerza de voluntad y el apoyo familiar, se suma el tratamiento farmacológico que es la pieza fundamental. El medicamento que retira gratis en salud pública tiene en el mercado un costo de 1.500 pesos, inaccesible para los ingresos familiares. Cuando el medicamento falta, la casa de Luis se convierte en un infierno, al tiempo que en los hogares de los familiares contratados en algunos de los equipos de los directores de ASSE, hay motivos de festejo.

Líos de órdago

Algunos de los chisporroteos durante la última campaña municipal se dieron entre Cosse y Cipriani, cuando la primera denunció la falta de medicamentos en algunos de los Centro RAP (Red de Atención de Primer Nivel).

El presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, criticó a la candidata por el uso político de la situación y restó importancia al asunto diciendo que el faltante eran no más de tres medicamentos. En enero, cuando en el Coordinado del Cerro (el famoso “hospitalito”, obra de Lacalle padre que tanto le gusta mencionar) se denunció la no entrega de más de 30 medicamentos, las autoridades de ASSE adjudicaron la situación y la responsabilidad a lo no entrega en los plazos estipulados de los laboratorios y en algunos problemas de la logística de distribución del RAP.

Consultada la delegada sindical de la Federación de Funcionarios de Salud Pública de la comisión Interna del Cerro, Lorena Luján, adjudicó sin embargo la responsabilidad a un problema de gestión de las nuevas autoridades, que parecen no haber tomado en cuenta el aumento masivo de los usuarios a partir de marzo de 2020, que migraron de la asistencia privada por la crisis económica, lo angustiante de la persona que a pesar de que se le pide no salga del domicilio por la covid, termina teniendo que salir descompensado por la falta de medicación.

Cuando quisimos consultar al ministro Salinas por este tema, nos planteó que estaba en un lío de órdago, y no es para menos con las incertidumbres generadas desde el Poder Ejecutivo con la concreción de la llegada de las vacunas contra la covid. Nos fue imposible consultar al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y la información que quedaron en enviarnos aún no nos fue entregada.

Universo ASSE

La información pública disponible y que parecería poseer cierta objetividad es la del Observatorio del Sistema de Salud del Uruguay, pero sin embargo no da elementos de datos tan sencillos como conocer cuál es el stock de medicamentos disponibles tomando en cuenta los usuarios de salud pública, ni la logística de ASSE para su distribución.

En su último informe, cerrado a marzo del 2019, surge claro que fue a partir de la creación del Sistema Integrado de Salud, con el cual los números de compra y entrega de medicamentos mejoraron.

No obstante, la compra de medicamentos es el tercer rubro de inversión tanto en salud pública como en las instituciones de asistencia médica colectiva.

A modo de ejemplo, los gastos a marzo de 2019 en salud pública en millones de pesos representaban 67.882 en remuneraciones, 20.549 en bienes y servicios, 30.674 en todo el resto del sistema y 12.041 en medicamentos.

En las instituciones de asistencia médicas colectivas las remuneraciones eran de 1.489 millones, 819 en el resto de los servicios y 177 en medicamentos.

En los gastos de medicamentos por prestador en datos que pueden necesitar algún ajuste, a 2019 las IMAC gastaban 6.196 millones de pesos, 3246 ASSE, 982 el Fondo Nacional de Recursos y 1436 en la suma de otros prestadores.

ASSE tiene 833 puntos de atención en todo el país y 43 hospitales.

En 2019 representaba un universo de usuarios de 1.363.418 (un 40% de la población, 4 de cada 10 personas).

Afiliados a ASSE por Fonasa eran 489.930 y 864.518 el resto de los usuarios.

El 2020, a ASSE se integraron 92.000 nuevos usuarios al tiempo que el presupuesto asignado se redujo en 1.800 millones de pesos con respecto a 2019.

Cipriani regalado

Consultado por la senadora Amalia Della Ventura sobre el faltante de medicamentos no como un hecho puntual en Montevideo, Rocha, Florida, Artigas, Canelones y Flores en su comparecencia junto al resto de las autoridades a la comisión parlamentaria de salud el 27 de enero de este año, el presidente de ASSE reconoció: “En lo que respecta a la falta de medicamentos, se ha publicado en las redes sociales el faltante de medicamentos específicos. Hemos intervenido en forma inmediata –mediante las regionales, y en algunos casos personalmente– para analizar los faltantes, que han sido puntuales, pero no estoy justificándolos. En lo personal –y esto lo venimos hablando a nivel del directorio–, considero que en ASSE no venimos gestionando bien el medicamento, y esta vez no ha sido por falta de rubros. Sí surgió un percance en noviembre -según me aclara el contador-; fue una semana en la que hubo un problema de medicamentos por un tema de rubros y por los laboratorios, que no nos entregaron, pero eso logró subsanarse.

Como administrador de salud, debo decir que ASSE no cuenta con un buen stock de medicamentos, entonces vamos a trabajar para poder generarlo, con un plan logístico distinto, por ejemplo, para la compra de medicación. Actualmente ASSE adquiere medicamentos en forma descentralizada y alguno en forma central. Si lo pensamos en términos de negociación básica, estamos perdiendo capacidad de negociación; no es lo mismo que cada hospital compre de a cinco cajas que si podemos comprar 300 cajas juntas, el poder de negociación es otro. Por lo tanto, estamos cambiando esa modalidad, porque tenemos que solucionar esto en forma inmediata, a corto plazo.

Este tema de los fármacos nos lleva a algo de gestión que hay que corregir en poco tiempo, porque está mal que el paciente de ASSE tenga atraso”.

Sin embargo, consultado por la diputada Lucía Etcheverry sobre la falta de medicamentos en el Cerro, Cipriani responde: “Queremos destacar un hecho importante en cuanto al faltante de medicamentos en el Cerro. En el momento en que apareció el faltante nos comunicamos con la directora de la RAP Metropolitana, doctora Gabriela Lamique, quien se contactó inmediatamente con la dirección del centro asistencial del Cerro, que desmintió que esos medicamentos faltaran”. No obstante, en la fachada y varias ventanilla del centro estaba la lista de medicamentos faltantes, la versión fue confirmada por la representante sindical y por parte de varios usuarios con los que habló telefónicamente Caras y Caretas, y como las autoridades del centro no pueden hablar a la prensa, consultamos a la directora de Comunicaciones de ASSE, Lorena Piñeiro, que como primera respuesta adjudicó el problema a la no entrega en plazos de los laboratorios, aunque por las palabras de Cipriani en el Parlamento, se manejó con la información de noviembre.

Una respuesta que no resiste las largas colas de esperas y la indignación e impotencia de quien vuelve al hogar sin la medicación.

El virus del acomodo

En el largo informe que brindaron a la comisión parlamentaria, faltó el detalle en el rubro de las nuevas contrataciones, y por las fechas de las denuncias, posiblemente los legisladores no estuvieran al tanto, pero seguramente tendrán la oportunidad de consultar al ministro Salinas en su llamado a sala.

En la nota de nuestra Web «Contratos de familiares en ASSE gozan de buena salud» https://www.carasycaretas.com.uy/contratos-de-familiares-en-asse-gozan-de-buena-salud/, difundíamos la contratación directa de Serrana Pin Nadal, hija del coronel Eduardo Pin, adjunto del director coronel Enrique Montagno.

Información llegada a nuestra redacción denuncia la designación por Contrato 256 que establece que cumplidos los 18 meses de contrato, el funcionario pasa a ser automáticamente presupuestado sin necesidad de concursar y por otro que, en muchísimas situaciones, se estaría violando el Artículo 35, el cual establece: “(Prohibición de revistar en la misma oficina por razones de parentesco). Prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge.

Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno. Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de funcionarios que entre sí reúnan alguno de los impedimentos establecidos en el inciso primero”.

Estirando de la punta de la madeja, ubicada en Mario Torales, funcionario adjunto del presidente, Dr. Leonardo Cipriani, encontramos la contratación en setiembre de 2020 de su esposa, la licenciada Noelia Virginia Moneda con destino al hospital Saint Bois.

Otro caso sería el del señor Sebastián Richieri, adjunto del director coronel Enrique Montagno, quien logra el ingreso con fecha 15 de junio de 2020 de su hermano, Leonardo Richieri, como jefe de flota del servicio 105.

Seguimos investigando y en la misma oficina del director vocal de ASSE, coronel Enrique Montagno, ingresó como auxiliar administrativa del SAME 105 Luisa Isabel Rubino Andrade, consuegra de Montagno.

Pero hay más; la adjunta del gerente general de ASSE, Inés Lavega, logró la contratación como telefonista de su hija Noelia Nieves Lavega, el 15 de junio de 2020, y de su pareja en la misma fecha, Julio Fernando Mora.

Como expresamos en nuestro artículo anterior, los directores tienen legalmente prohibido el ingreso de parientes a sus equipos de trabajo; no es casual que los ingresos por contratación directa se den por el lado de los funcionarios adjuntos a los directores.

A pesar de que fuentes de ASSE manifestaran que esto es un acuerdo que data de tiempo entre los directores, un criterio diametralmente opuesto podemos encontrar en el equipo de trabajo del licenciado Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el organismo.

Consultado por Caras y Caretas, Cabrera expresó que su equipo lo integran compañeros de ASSE que fueron elegidos por su idoneidad en la materia y sus capacidades, sin ningún tipo de vínculo personal o familiar. «Siempre peleé por eso, nunca vinculando a nadie tanto en la Federación (de funcionarios de salud pública) como en COFE», dijo.