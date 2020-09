Nueve ex militantes de los GAU declaran hoy jueves en la Justicia

El fiscal Perciballe retoma las investigaciones por delitos cometidos contra ciudadanos argentinos en Uruguay en el marco del Plan Cóndor. Es por esta investigación que Nueve ex militantes de los GAU declaran este jueves ante la Justicia por la desaparición forzada, en 1977,del montonero Oscar de Gregorio.

La causa que investiga el fiscal especializado en Derechos Humanos, Ricardo Perciballe, se originó con una denuncia que se presentó en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia en abril de 2012, por los delitos cometidos contra De Gregorio y otros ciudadanos argentinos en territorio uruguayo, en el marco del Plan Cóndor. Entre los denunciantes está el ex diputado peronista entrerriano Jaime Dri, que cuando fue detenido por militares uruguayos se dirigía a la casa que tenía en Carrasco el pianista argentino Miguel Ángel Estrella.

Los posibles crímenes de lesa humanidad son desaparición forzada, sustracción y retención de menores, privación de libertad, tortura y asociación para delinquir. Los presuntos responsables que aparecen en la carátula, José Nino Gavazzo, que era jefe del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID); Juan Carlos Larcebeau, ex capitán de la Armada uruguaya; y oficiales argentinos del centro clandestino que funcionó en el casino de oficiales de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) desde 1976 hasta 1983.

Para este jueves fueron citados por la Fiscalía, en calidad de testigos, ocho ex militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU): Jorge Solari, Miguel Kaplan, Jorge Seco, Eduardo Brenta, Óscar Boiani, Carlos Dosil, Beatriz Fynn,Juan Manuel Rodríguez y Daoiz Uriarte. La audiencia ante el juez letrado de Colonia de 4º Turno, Andrés Hernández Ferreiro, comienza a las 13.30 y será por videoconferencia desde la sede penal de Juan Carlos Gómez.

Caras y Caretas transmitirá en directo desde su página de FB desde la puerta de la sede judicial.