Números que preocupan: unas 186.000 personas no tienen trabajo

En las últimas horas el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer su boletín técnico con información de actividad, empleo y desempleo. En total, 186.000 personas estaban desempleadas en diciembre de 2020.

En el último mes del año, la población económicamente activa (PEA) fue el 61,3% de la población en edad de trabajar, es decir. 1.771.000 personas. La PEA está conformada por los ocupados, que en diciembre fueron el 89,5% y los desocupados, que fueron 10,5% (unas 186.000 personas.

La desocupación en Montevideo se ubicó en 8,4% y para el interior en 11,9%, pero la principal diferencia se encuentra en el sexo, ya que las mujeres tienen una tasa de desempleo 3,9 puntos porcentuales superior a la de los hombres (12,6% y 8,7% respectivamente).

El informe del INE señala que «entre los inactivos que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (67.900 personas aproximadamente), un 28,6% no buscó por motivos de estudio», es decir, 3,5 puntos porcentuales más que el mes anterior. «En segundo lugar se sitúa la categoría ‘buscó antes, no encontró y dejó de buscar’ con un 15,8%, valor que es 6,7 puntos porcentuales inferior al del mes anterior (22,5%). Y en tercer lugar, un 14,5% dice que no buscó por la coyuntura de la pandemia, lo que representa 6,4 puntos porcentuales superior a la calculada para el mes pasado (8,1 %)», añade la publicación oficial.

«Para las personas que en el mes de noviembre estaban desocupadas, el 69,3 % mantuvo su condición, el 11,3 % consiguió un puesto de trabajo y un 17,5 % pasó a la inactividad», dice el informe.

Uno de los nuevos indicadores incorporados en el marco de la emergencia sanitaria es el de la incidencia del teletrabajo efectivo. En tal sentido, un 11,3% de los ocupados declararon haber realizado teletrabajo en la semana anterior. Este dato representa 1,9 puntos porcentuales por encima del mes anterior.