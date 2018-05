Odebrecht: Otros cuatro uruguayos indagados

Por Víctor Carrato

El viernes 9 de marzo Caras y Caretas había publicado que en el contrato para soterrar el tren Sarmiento, en Buenos Aires, a favor de la empresa Odebrecht, Jorge Corcho Rodríguez había sido el intermediario de la coima de alrededor de US$ 11 millones. También dio detalles de las transferencias, a través del Banco Itaú, que utilizó al Bank of America y al Deutsche Bank como intermediarios.

Según la Justicia de Andorra, se acusaba al representante de Banco Privado de Andorra (BPA) en Uruguay, entre 2006 y 2015, de haber pedido la venia del banco para pagar con dinero negro a una firma vinculada al proyecto para soterrar el tren Sarmiento. “Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’s Soul y Carday, para pagar a una subcontratista en B”, habría planteado el 22 de julio de 2011.

Quién o qué empresa aparece como subcontratista -y receptor de esos euros- permanece en las sombras, mientras que los nombres correctos de ambas sociedades son Lion’s Soul Corporation, con sede en Ámsterdam, y Carday Capital, constituida en Panamá.

Tras esas sociedades, aparecen los socios de una casa de cambio uruguaya, Cambio Europa, Gustavo Pintos Giordano y Carlos Tarigo Bonizzoni, junto al empresario Ricardo Fontana Allende. Los tres acumulan antecedentes en Brasil, donde los investigaron antes por fuga de divisas y lavado, mientras que ambas sociedades conforman la punta de una compleja cadena offshore de ramificaciones delictivas.

Constituida por Mossack Fonseca, el estudio jurídico panameño que protagonizó los Panama papers, Carday Capital es controlada por Dulcan Inc. y Winsley Inc., otras dos sociedades panameñas que aparecen en varias investigaciones. Entre otras, por una estafa a 1.000 inversores canadienses, por un caso de corrupción del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y por el “caso Gürtel” de financiamiento ilegal del Partido Popular español.

Sabrimol Trading

Ahora se sabe que la Justicia uruguaya investiga cuentas de Jorge Corcho Rodríguez que habrían sido utilizadas en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.

La Justicia argentina pidió a Uruguay que se congelaran las cuentas del lobbista Jorge Corcho Rodríguez, así como sus bienes en nuestro país, una chacra en Punta del Este llamada Rosa Amarilla.

Los 11 millones de dólares fueron transferidos en varios movimientos entre 2012 y 2014 y el dinero fue enviado a Santa Lucía, España y Estados Unidos.

Las cuentas fueron abiertas a nombre de la firma Sabrimol Trading, en una sucursal del Itaú en Montevideo, y Corcho no figuraba como titular, sino como cliente junto a Susana Giménez. Los titulares eran sus contadores Carlos Dentone, en Uruguay, y Osvaldo Gandini en Argentina.

Sabrimol tiene como presidente al uruguayo Carlos Luis Dentone Loinaz y como directivo, también de fachada, a Martín Molinolo Menafra, quien además es vicepresidente de Bralex SA. En los informes internos del Itaú se afirma que Sabrimol tiene entre sus “principales clientes a la empresa brasilera Odebrecht, a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual”. “También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez, a quienes les administran propiedades e inversiones en Uruguay”, dicen los reportes.

En el detalle de las transferencias efectuadas a la cuenta de Sabrimol aparecen cinco empresas offshore controladas por el cambista brasileño Olivio Rodríguez Junior, que trabajaba para Odebrecht en su red de pago de sobornos, que movilizó, en total, 35 millones de dólares hacia funcionarios argentinos. Así, la firma Klienfeld Services Ltd. efectuó 15 transferencias por un total de US$ 4.946.148 a través del Meinl Bank de Antigua, un paraíso fiscal. El Meinl Bank fue un banco usado por la constructora brasileña en el Lava Jato. También Klienfeld hizo una transferencia a la cuenta en moneda europea por un total de 224.046 euros.

Por su parte, la firma Trident Inter Trading Ltda. efectuó otra por US$ 314.965. A su vez, Innovation Research Engineering Development Ltd. realizó ocho transferencias por un total de US$ 1.210.040. A su turno, Select Engineering Consulting and Services Inc. realizó siete transferencias por US$ 2.172.195, pero a través del Banco Credicorp Bank SA de Panamá. Finalmente, Magna International Corp. mandó dos transferencias por US$ 250.965 a través del Meinl Bank de Antigua, en tanto que el propio Meinl Bank Ltd. efectuó cuatro transferencias en dólares por un total de US$ 1.316.060 y dos a la cuenta en euros de Sabrimol por 464.237 euros.

Existen otras transferencias realizadas a la cuenta de Sabrimol. Southern Cross Aircraft LLC mandó 186.139 dólares. Esta transferencia no guardaría relación con el pago de sobornos, sino con la compra y venta de repuestos para aviones y helicópteros, pero muestra otra relación de Rodríguez con Sabrimol, según destaca la Oficina Anticorrupción (OA). Corcho es el dueño de Helicopter Corporation y posee varias aeronaves que viajan regularmente a Uruguay.

En cambio, las offshore Latin Financial LP y Capital Investment Enterprises LP transfirieron US$ 2.200.109 desde el Banco Merrill Lynch And Co. de Nueva York y el Bank of Saint Lucia International Limited. Capital Investment fue creada el 15 de marzo de 2013 y disuelta el 23 de setiembre de 2014. Por su parte, Latin Financial fue registrada en Gran Bretaña el 11 de setiembre de 2012 y disuelta el 23 de setiembre de 2014. Ambas están conformadas también por los uruguayos Martín Molinolo y Carlos Dentone.

“Dentone le dijo a la Oficina Anticorrupción argentina [OA] que los pagos eran en parte para una bodega de la chacra ‘Yellow Rose’, propiedad de Rodríguez y ubicada en Uruguay. La firma Bralex SA registró en Uruguay la marca de vino Hum y la marca Yellow Rose Viñedos de Familia. En un juicio oral en Uruguay, Rodríguez dijo que era el único dueño de Bralex. También vinculan a Rodríguez con Sabrimol tres transferencias por un total de US$ 14.800 realizadas por la firma uruguaya a Marcos Samuel Sankowicz (socio de Rodríguez en Grupo La Roca Capital SA y socio de Gandini en Consultora Cono Sur SA). La cuenta de Sabrimol se utilizó, por ejemplo, para pagarle US$ 8.700 a Claudio Gabis, el histórico integrante de la banda de rock Maná”.

Cuatro uruguayos indagados

Por estas y otras pruebas, la OA le pidió a Casanello la indagatoria en la causa AYSA, de Jorge Rodríguez, de los uruguayos Osvaldo Roberto Gandini, Marcos Samuel Sankowicz, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra y Pablo Antonio Correa Calcagno, el exministro de Planificación Julio De Vido, el ex mano derecha de De Vido, Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José Lopez. También pidió que se amplíe las indagatorias del extitular de AYSA Carlos Humberto Ben, el ex-AYSA Oscar Raúl Biancuzzo, Fabián Lopez, Edgardo Atilio Bortolozzi, Aldo Benito Roggio y Tito Biagini. Voceros de Roggio explicaron que los pagos de la firma que construyó la planta “los manejó Odebrecht, que fue la que consiguió el financiamiento” y el contrato cambió de precio por la inflación.

Según Dentone, “eran Rodríguez y Gandini quienes disponían del destino del dinero retirado por caja” de la cuenta. Entonces, según la OA, “queda en claro que al ver el extracto de los movimientos bancarios, la emisión de cheques fue la forma elegida para el retiro de las mayores sumas de dinero con posible destino ilícito”. En todo el período se emitieron un total de 263 cheques por US$ 11.083.749. Aún resta por corroborar, con la copia de los caratulares de los cheques, quién los presentó al cobro en la ventanilla del Itaú”.

“Ante la consulta de La Nación, Corcho Rodríguez tampoco admitió ni desmintió ser el verdadero dueño de Sabrimol Trading. Pero Dentone lo confirmó cuando este diario logró ubicarlo en Montevideo, lo que ratificó luego, cuando lo llamaron los investigadores judiciales argentinos.

Dentone y Gandini figuraron como titulares de esas cuentas de Sabrimol Trading desde su apertura en marzo de 2012. Aparecieron junto al contador uruguayo Martín Molinolo Menafra, al que desde agosto de 2014 reemplazó como tercer “beneficiario final” el abogado uruguayo Pablo Correa Calcagno, hombre del Partido Nacional, del riñón del lacallismo, abogado de Susana Giménez en el juicio contra Caras y Caretas, amigo personal del expresidente Luis Alberto Lacalle y abogado de “los de gabardina” en el juicio contra Ancap. Correa fue echado por la jueza en una audiencia por el caso Ancap.

Lo que no dice Clarín

El caso de las obras del Sarmiento no es el único en el que el primo del presidente Macri está involucrado. Son varios los negocios en los que Calcaterra y Lázaro Báez aparecen juntos; en el caso del gasoducto en la provincia de Córdoba, entre otros. En este último, nuevamente tiene participación la cuestionada Odebrecht.

Fue recién ocho años después de que De Vido hiciera su negocio que, en junio de 2016, el gobierno de Mauricio Macri anunció nuevamente el plan de obras públicas; el soterramiento, que se haría con participación de la firma brasileña Odebrecht y la local Iecsa, tenía previsto una inversión de US$ 45.000 millones, con US$ 300 millones ese año, US$ 8.940 millones cada año en 2017 y 2018 y US$ 28.820 en años siguientes.

Calcaterra le compró las acciones de Iecsa a su tío Franco Macri en el año 2007 y durante los gobiernos kirchneristas de la última década la empresa se convirtió en una de las mayores proveedoras de obra pública del país, ubicándose por detrás de Techint y Electroingeniería, y facturando entre 300 millones y 400 millones de dólares por año.

En 2016, Calcaterra anunció que tendría previsto vender su empresa a causa de los cuestionamientos que señalaban la incompatibilidad de obtener licitaciones por parte del Ejecutivo, dado sus vínculos familiares con el presidente. De esa forma, podría evitar futuras investigaciones que lo implicasen. Sin embargo, las cosas son más complejas que lo que aparentan.

La venta anunciada no sería más que otra maniobra para ocultar los negocios de una familia que hizo su fortuna con base en los negocios millonarios con el Estado. Según una nota publicada en mayo en el portal Nuestras Voces, el 3 de marzo Calcaterra fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores para comprar las acciones que Lorenzo Ghella poseía en el Grupo ODS, ni más ni menos que el grupo que controla a la empresa Iecsa. Es decir, el primo “vendería” la empresa, pero manejaría el holding al cual esta pertenece. Una verdadera burla.