Olesker cuestionó TLC con China y aseguró que se «perderán puestos de trabajo»

El senador del Frente Amplio por el Partido Socialista Daniel Olesker participó este miércoles del lanzamiento de la Lista 90, y fue duro con el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. El legislador auguró un futuro con “Estado mínimo para la ayuda social”, pero un Estado máximo para la “represión de las movilizaciones”.

Además, Olesker cuestionó un posible acuerdo comercial con China. El legislador expresó que cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC) “sólo favorece al núcleo duro exportador” y que desfavorece a la “mayoría de la gente”. “No hay lugar a dudas, no se puede discutir, no hay modelo de simulación que diga lo contrario, no hay forma”, aseguró.

El legislador preguntó: “¿A alguien se le puede ocurrir que Uruguay le va a exportar a China vestimenta y le va a comprar arroz?”. “No, es exactamente al revés lo que va a pasar”, se respondió.

“Nuestra industria se va a ver perjudicada y nuestros trabajadores van a seguir perdiendo trabajo y eso es el TLC con China. Es menos trabajo para el Uruguay y más riqueza para los 30 exportadores grandes del país que se llevan el 90% de la exportación general. Eso es el TLC con China”, añadió.

A comienzos de setiembre el presidente Luis Lacalle Pou anunció el inicio de un estudio de factibilidad para un tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y la República Popular China.

Señaló, que el gobierno chino respondió por carta aceptando la propuesta de comenzar a negociar un acuerdo comercial. En la nota propuso comenzar con ese estudio de factibilidad que estaría pronto antes de fin de año, según propone China.