Olesker: «El aumento de la pobreza en 5 meses es responsabilidad del gobierno»

Para el senador frenteamplista Daniel Olesker, hay más personas en situación de pobreza por no haber dado el ingreso mínimo de emergencia como tantas veces reclamamos».

El pasado miércoles, durante la sesión de la Cámara de Senadores, se trató el tema de la rendición de cuentas del año 2019. En esta oportunidad, el senador frenteamplista Daniel Olesker cuestionó el relato que se intenta instalar desde el gobierno a la vez que valoró la situación en la qué quedó el país luego de 15 años de trabajo del Frente Amplio.

Con respecto al aumento de la pobreza que se experimentó en los últimos meses, aseguró que es responsabilidad del gobierno actual «por no haber dado el ingreso mínimo de emergencia como tantas veces reclamamos».

Por otro lado hizo referencia a la “solvencia financiera» que dejó el Frente Amplio y que posibilitó que el gobierno pueda aprovecharla para enfrentar la situación de pandemia. «El país tiene 2.500 millones de dólares adicionales, fruto de una política sustentable de solidez”, expresó.

Sobre el aspecto más social de la emergencia sanitaria, subrayó que en Uruguay el aislamiento físico se pudo compatibilizar con el aislamiento social debido a la existencia del sistema de historias clínicas, el Plan Ceibal y la conectividad. A su entender, elementos clave en brindar ayuda a la población.

También se pronunció sobre el plan de recorte del gobierno, que impone una reducción del 15% en el presupuesto de toda la administración publica. “En la reducción del gasto de funcionamiento, el gobierno hace algo que va en contra de cualquier teoría de estado de bienestar: rebajar 15% para todos y 40% para todos. Yo me pregunto ¿es lo mismo rebajar 15% el gasto del Mides o del Ministerio de Defensa?, No, no es lo mismo”.

“Si salud, educación, vivienda y protección social son inversión y no gasto, es incorrecto hablar de despilfarro porque el gasto fue en estas áreas en calidad y cantidad de los servicios aplicados”, agregó.