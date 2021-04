Olesker: el impuesto a los públicos es injustificado y discriminatorio

El senador Daniel Olesker consideró que el impuesto «Emergencia Sanitaria 2, Covid-19», es «injustificado, discriminatorio, y fuera de la realidad».

Para el legislador, es injustificado porque solo permitirá recaudar 10 millones de dólares, que es el 2% de los 540 que «misérrimamente» se dice que se va a gastar en la pandemia.

«Esto no mueve la aguja del gasto. No garantiza que va a haber mas gasto, ni que se vayan a hacer algunas cosas. Y si solo es simbólico, es fuertemente discriminatorio», añadió porque si partimos del concepto de que los pueden, ayuden a los que no pueden, no solo deberían estar incluidos los trabajadores públicos que ganan más de 120 mil pesos.

«También debería incluirse a los privados, como el gerente de una multinacional de las comunicaciones o el de un banco internacional. Es por lo tanto discriminatorio dentro el trabajo. Pero más grave, es que también es discriminatorio porque no aporta el capital, no se le pide a los que pagaron el impuesto al patrimonio que hagan una contribución, ni a los que tienen enormes extensiones de tierras y han ganado dinero con el aumento de las exportaciones que crecieron un 19% con respecto al primer trimestre del año pasado, y van a volver a crecer en el segundo», agregó.

«Entonces, si la economía se está recuperando, y los que son beneficiarios de ese crecimiento, no aportan a este fondo para los que no tienen. La economía permite que algunos, muy poquitos se van para arriba, los grandes exportadores del capital concentrado; y la mayoría que conforman los jubilados, los trabajadores y las pequeñas empresas, se caen en picada», concluyó.