Olesker (FA): «Medidas son insuficientes y tardías»

Insuficientes y tardías consideró el senador frenteamplista Daniel Olesker las medidas anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou para hacer frente al alza de los precios.

En conferencia de prensa el mandatario anunció un ajuste de 3% para las pasividades y de 2% para los sueldos de los funcionarios públicos, así como la sugerencia al sector privado de adelantar los ajustes por inflación.

Consultado por Caras y Caretas Portal Olesker dijo que hay tres cosas para destacar: “Hace un mes y algo, durante la discusión sobre el asado o los panificados, la bancada del Frente Amplio, yo particularmente y el senador (Enrique) Rubio, dijimos que estaba muy bien actuar sobre los precios pero que esto no tenía solución de fondo si no era ajustando salarios y jubilaciones”, recordó. “Se nos dijo mucha cosa, que eso no estaba en los planes del gobierno, que iba a provocar más inflación, bueno todo lo que indican los esquemas ortodoxos de la economía con poca evidencia empírica”.

“Lo segundo es que ahora pareciera que entendieron que ese es el único camino, como habíamos dicho nosotros, se decreta esto y bienvenido sea. Todo aumento que haga que los trabajadores y los jubilados no tengan que esperar hasta enero para volver a tener un ajuste es importante”, consideró.

En tercer lugar destacó el valor del ajuste “debería ser mayor”. A su juicio “debería cubrir una expectativa inflacionaria que todavía esta disparada. Debería ser mayor”.

Sostuvo que le medida “es tardía” porque “todo lo que se perdió desde enero a julio, o por lo menos de marzo a julio cuando la inflación absorbió el aumento salarial, no se va a recuperar nunca”.

Igualmente consideró que “con ese concepto de insuficiencia y de tardío, creo que es muy importante que se reconozca que lo que propusimos para enfrentar un fenómeno muy flagelante para los hogares era lo que había que hacer”.

Medidas complementarias

Para el legislador las medidas anunciadas deberían ir acompañadas de otras complementarias. “Cuando discutimos el IVA a los panificados dijimos que había que hacer una regulación de precios sobre una canasta amplia de productos”, señaló.

Finalmente precisó que es necesario ver “es como va a responder el sector privado”. En ese sentido el gobierno convocará al Consejo Superior Tripartito. “Hay muchos trabajadores privados que en julio les tocaba aumento salarial pero no correctivo de inflación. A la mayoría les tocaba el correctivo en enero o julio de 2023. Hay que ver si el sector privado también reacciona y si el gobierno va a actuar en consonancia con eso”, subrayó.

“No alcanza con convocar”, sentenció finalmente.