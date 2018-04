Oliva renovó y Rogel quedará libre

Nacional estaba trabajando la renovación del contrato de Christian Oliva se terminó cerrando hoy; mientras que Agustín Rogel termina su contrato en junio y no renovará por decisión del jugador.

Nacional trabaja en la renovación de los contratos, este martes cerró para la firma de Christian Oliva, que renueva hasta julio de 2020.

Mientras tanto el que no acepta renovar y quedará libre es Agustín Rogel, el zaguero tuvo que renovar para ir al mundial sub 20, antes de eso tuvo una oferta para él, le daban un dinero a la familia y otro dinero al contratista, sin embargo no aceptó.

En diciembre jugó su último partido, después ya no fue tenido en cuenta.

El jugador está estudiando medicina y no tiene ofertas en este momento, pero no se hace problema; entiende que ya llegará una oportunidad, de lo contrario seguirá en la facultad tranquilo.

Nacional está en conversaciones con Guzmán Corujo y pretende renovar, al zaguero se le termina el contrato a fin de año y pretende renovar, está en su mejor momento.