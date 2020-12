Oriana Montti: «Toda estrategia de inmunización requiere que la gente confíe en la vacuna»

La geopolítica de las vacunas, como lo presentó Federico Gyurkovits en el último programa de Legítima Defensa, es un tema en auge. Distintas empresas están generando vacunas y negociando sus términos de venta; países como el Reino Unido o Estados Unidos ya han comenzado rondas de vacunación. El panorama es muy distinto para los países de Latinoamérica. Sobre estos temas habló la economista Oriana Montti.

Para vencer el nacionalismo en el tema de las vacunas «existe una organización, el acelerador del acceso a las herramientas contra la covid-19, cuyo eslogan es ‘Nadie está a salvo hasta que todos lo estemos’, que tiene una estrategia conjunta de trabajar en 4 pilares: diagnóstico, tratamiento, inmunización y fortalecimiento de los sistemas de salud. Todo lo que tiene que ver con la vacuna es parte de una estrategia internacional y es parte de lo que se llama COVAX, que está coordinado por la OMS y otras dos organizaciones público-privadas que son las encargadas de generar y distribuir vacunas a nivel global».

¿A Uruguay le alcanzaría con ese mecanismo para tener vacunas para inmunizar a la población? En COVAX hay dos categorías de países, los que tienen financiamiento propio y los que no tienen. Los que sí tienen pueden comprar vacunas para hasta un 50% de su población; los que no, pueden comprar para hasta un 20%. En Uruguay hasta el miércoles la estrategia era comprar a través de COVAX y del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud; según información de Presidencia, 1 millón y media de dosis para vacunar a 750.000 personas. Pero el miércoles el presidente Lacalle dijo que, en función del aumento de casos, empezaron hace pocos días a tener negociaciones bilaterales con empresas para ver si conseguían nuevas vacunas. Aparentemente hay un cambio en la estrategia de Uruguay, pero no sabemos bien cuál es la prioridad, si ir por COVAX (en cuyo caso las vacunas estarían en junio) o ir por una estrategia bilateral.

El mecanismo COVAX preserva la patente de las farmacéuticas, los laboratorios y los países que los respaldan de que no se expanda la posibilidad de fabricación masiva porque se hace valer la propiedad intelectual. Al principio la OMS había hablado de generar como un pool de patentes, pero no prosperó. La estrategia secundaria que se siguió fue negociar precios más baratos con las empresas. La ventaja de COVAX es que al ser un grupo de países pueden negociar mejores precios con las empresas. Las vacunas que se han sumado a COVAX son las más baratas. Las más caras, que se dan hoy en el Reino Unido y en Estados Unidos, no son por ahora parte de COVAX. Esto de las patentes tiene otra pata que es que el financiamiento de estos descubrimientos de nuevas vacunas tiene muchísima parte de inversión pública; los gobiernos invierten muchísimo dinero en el desarrollo de las vacunas y luego las empresas captan esas ventas a través de las patentes. Es una discusión que no está saldada, por ahora quedó en que las patentes siguen vigentes.

Cuando hablamos de garantizar la accesibilidad de los medicamentos o la producción a nivel industrial farmacéutico América Latina no tiene la capacidad y nunca la ha desarrollado. La estrategia que han encontrado los países de América Latina ha sido cooperar. También prestarse para hacer los test, las fases previas de análisis y a raíz de eso subir lugares en la lista de espera para acceder a la vacuna. Los intereses que hay detrás de esto son complejos y en un momento como este queda claro que el sistema económico per se necesita de muchísima intervención y cooperación para poder dar un resultado que sea eficiente y equitativo. La pandemia no se va a resolver si un país tiene el 100% de su población vacunada y el país de al lado tiene el 5% de su población vacunada. Así como no se resuelve si yo estoy a salvo y todos mis vecinos están enfermos. La estrategia de cooperación es la más razonable para que esto sea resuelto rápido.

¿La negociación bilateral con Pfizer es posible para un país como Uruguay? Cuando Uruguay se unió a COVAX en octubre Salinas dijo que tenían posibilidad de hacer negociaciones bilaterales con Oxford y AstraZeneca, pero preferían ir por el mecanismo de COVAX porque además de poder negociar precios uno diversifica riesgos. Cuando uno hace negociaciones bilaterales la vacuna con la que uno está negociando puede o no prosperar. En ese momento Salinas dijo que la vacuna que fuese a funcionar seguro iba a ser parte del COVAX. Si la estrategia cambió hace cuatro días no sé cuál es la nueva. Claramente los países que han negociado hace más tiempo tendrán prioridad, también quienes hayan puesto plata para generar capacidad de producción, así que en realidad no tengo clara la estrategia de Uruguay.

¿De qué tiempos hablamos para conseguir vacunas para la población uruguaya? Uruguay no ha informado cuál es la estrategia de vacunación tampoco. Obviamente se hace en fases, aparte recordemos que las vacunas hasta ahora son todas de dos dosis. Las fases priorizan a los trabajadores de la salud, casas de larga estadía, personas de más de 65 años; hay una lista de priorizaciones. En Massachusetts, por ejemplo, dijeron que todavía no tenían la vacuna, pero informaron de su plan de vacunación con tres fases; la última, la de la población en general, sería como mínimo en abril. Tener un plan e informarlo te da cierta tranquilidad. Sería interesante que el Gobierno, cuando tenga un plan resuelto, lo comunique a la población, porque si no se genera la idea de que en febrero vamos a estar todos inmunizados y no es así. Toda estrategia de inmunización requiere que la gente confíe en la vacuna. Es importante saber qué negociaciones se están dando, con quiénes y cuáles son los riesgos y los beneficios potenciales.