Orsi responde a la acusación de «comprar votos» para la aprobación del fideicomiso

Luego de la aprobación del fideicomiso por US$ 44 millones solicitado por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, han tenido lugar serias acusaciones por parte del senador blanco Sebastián Da Silva.

El intendente de Canelones Yamandú Orsi brindó una conferencia de prensa a las 13 hs de este miércoles en el Palacio Municipal sobre la anuencia dada por la Junta Departamental para contraer endeudamiento para obras de arquitectura y viales.

La aprobación del fideicomiso que contó con el voto del edil blanco Juan López recibió el cuestionamiento del senador nacionalista Sebastián Da Silva quien acusó a Orsi de «comprar votos». Más tarde trascendería la noticia de la expulsión de López de Alianza Nacional.

Durante la conferencia el intendente respondió a las inquietudes de la prensa y puso sobre la mesa sus consideraciones en torno a la polémica desatada por Da Silva y la actuación del Partido Nacional con relación al edil que votó a favor del fideicomiso propuesto por la comuna canaria.

Sobre la supuesta inmediatez con que se votó, aclaró que estaba en discusión desde agosto del año pasado y tuvo 60 días de debate. Como en aquel momento a ediles de la oposición les vino la orden «de arriba» y dijeron que no podían votar, «lo que hicimos esta vez fue un formato que nos permitiera solicitar un crédito hasta el final del mandato si es que la votación era así, pero esto es parte de un proceso de discusión, lo que cambia es el monto».

En cuanto a la charla y el acuerdo al que había llegado previamente con el edil del Partido Nacional y que permitió la mayoría especial para la aprobación del fideicomiso, Orsi manifestó que «había venido con un planteo concreto como habían venido otros… lo que esta vez el ordeno y mando no funcionó».

«El edil vino a pedir lo que tenía para pedir, la misma solicitud que nos hacen otros ediles que tienen la misma sensibilidad por los hombres y mujeres de su entorno», dijo.

Y en cuanto a la expulsión expresó: «No soy yo quien se va a poner a opinar sobre la dinámica interna de otros partidos, allá ellos».

«Evidentemente yo siempre soy defensor del sistema de partidos y a mí me gustan los partidos que promueven la libertad, pero bueno, cada organización política tiene sus criterios».

«Creo que no va muy de la mano de la mejor historia de los partidos tradicionales uruguayos cuando me querían imponer desde la esfera de los doctores qué hacer y qué no hacer en el territorio», concluyó Orsi.