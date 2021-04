Orsi volvió a la carga: «Se ha puesto poco dinero»

“No me gusta hacer comentarios de lo que dicen los demás. Lo que piensen los demás, que se hagan cargo”, dijo el jefe comunal canario en referencia a las declaraciones de Miranda.

Pero luego contraatacó. El intendente canario se refirió a las medidas que tomó el gobierno para paliar la difícil situación que atraviesan muchas familiar uruguayos por la pandemia de coronavirus. «Lo que creo es que se ha puesto poco dinero; esa es mi forma de manifestarlo”. “Van en muy buen sentido, son necesarias, pero van a ser insuficientes, no tengo dudas”, afirmó.

“Tengo clarísimo que Uruguay es el país que menos recursos puso para los temas sociales y económicos sin dudas; es evidente, y eso tiene sus consecuencias”, sostuvo.

«Abril es el momento peor y es el momento en que estamos. Es claro que los gobiernos aciertan y se equivocan. Es claro que distintas soluciones o soluciones similares en distintos países tienen efectos distintos. No hay una receta. Lo que sí está claro es que lo que no se puede hacer es cerrarse, es aislarse en la verdad de cada uno y no estar dispuesto a escuchar o analizar planteos distintos», apuntó Orsi.

El intendente canario elevó un reclamo al gobierno. «Durante el primer año de pandemia, prescindió del Frente Amplio, que es la mitad del país». Igualmente, el jefe comunal sostuvo que a pesar de las decisiones tomadas «hay que seguir adelante, apoyando, no caben dos lecturas».

