Oscar 2022: la lista completa de los ganadores

Steven Spielberg, West Side Story («Amor sin barreras»)

Mejor guion original

Don’t Look Up («No mires arriba») – Adam McKay (historia de McKay y David Sirota)

The Worst Person in the World («La peor persona del mundo») – Joachim Trier y Eskil Vogt

Mejor guion adaptado

The Power of the Dog («El poder del perro») – Jane Campion

Mejor película animada

The Mitchells vs the Machines («Los Mitchell contra las máquinas»)

Raya and the Last Dragon («Raya y el último dragón»)

Mejor largometraje documental

Ganador:Summer of Soul

Flee

Ascension

Attica

Writing with Fire

Mejor película internacional

Ganadroa: Drive My Car (Japón)

The Worst Person in the World (Noruega) («La peor persona del mundo»)

Flee (Dinamarca)

The Hand of God («Fue la mano de Dios») (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Mejor canción original

Ganadora:No Time to Die – No Time to Die («Sin tiempo para morir») (Billie Eilish y Finneas O’Connell)

Be Alive, de «El método Williams»

«Dos oruguitas», de «Encanto»

Down to Joy, de «Belfast»