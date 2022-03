Palabras de Wang Yi, Consejero de Estado chino en la ONU: Defender la equidad y la justicia

Me es motivo de suma complacencia dirigirme al 49º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en representación del Gobierno chino.

Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos por todos es una constante aspiración de la humanidad. En un

mundo con un desarrollo vertiginoso donde la conciencia de la sociedad humana sobre los derechos humanos se ha afianzado, estamos más capacitados y mejor posicionados que nunca para promover y proteger los derechos humanos. Pero mientras tanto, la continua propagación de COVID-19 a nivel global ha exacerbado la pobreza y la desigualdad, y la causa global de los derechos humanos afronta severos desafíos.

La promoción y la protección de los derechos humanos constituyen la causa común de todos los países. En este sentido, China cree que debemos actuar como:

Primero, verdaderos practicantes a proteger los derechos humanos. La Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos han establecido los sublimes objetivos para la causa global de los derechos humanos, cuya efectiva materialización requiere la incesante exploración de todos los países. Los derechos humanos tienen contextos históricos, específicos y prácticos. El desarrollo de la causa de los derechos humanos debe basarse en las realidades nacionales de los países y de las necesidades de su gente. Nos es necesario promover el avance coordinado de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales de todos los pueblos, con miras a fomentar y materializar su desarrollo integral.

Segundo, acérrimos guardianes de los intereses del pueblo. Una vida feliz para todos constituye el mayor derecho humano. Para juzgar la situación de los derechos humanos de un país, en lo fundamental hay que ver si se satisfacen las aspiraciones a una vida mejor de sus habitantes, si sus necesidades, preocupaciones y expectativas son atendidas, y si se sienten más beneficiados, felices y seguros. Hemos de persistir en un enfoque centrado en el pueblo, para que la gobernanza y el desarrollo del país beneficien en mayor medida y de manera más equitativa a todo el pueblo, sin dejar a nadie atrás.

Tercero, positivos contribuyentes al desarrollo común. Sin el desarrollo, ni se puede hablar de los derechos humanos y éstos resultarán insostenibles. El Presidente Xi Jinping ha propuesto la Iniciativa para el Desarrollo Global, haciendo el compromiso de sumar los esfuerzos de China a los de la ONU y los demás países para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de otro bien público aportado por China para fomentar la causa internacional de los derechos humanos, que ya cuenta con el eco y el apoyo de la ONU y de

cerca de cien países.

Cuarto, firmes defensores de la equidad y la justicia. Al juzgar si los derechos humanos son respetados en un país, uno no puede usar los estándares de otros países, ni mucho menos aplicar el doble rasero o utilizar los derechos humanos como herramienta política para inmiscuirse en los asuntos de otros países. Debemos promover con perseverancia la democratización de las relaciones internacionales y el imperio de la ley en ellas, practicar el verdadero multilateralismo, e impulsar la gobernanza global de los derechos humanos hacia un rumbo más equitativo, razonable e inclusivo.

El Consejo de Derechos Humanos tiene que atenerse a los principios de no selectividad y no politización, y no debe ser reducido a un escenario para la confrontación política.

Respetar y proteger los derechos humanos es una constante aspiración de los comunistas chinos. En 2021, celebramos solemnemente el centenario de la fundación del Partido Comunista de China. Con la salida de la pobreza de 770 millones de pobres rurales, China ha encontrado una solución histórica para acabar con la pobreza extrema. China ha culminado la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y creado una nueva vía de

modernización de modelo chino. En la lucha contra la pandemia, hemos colocado al pueblo y la vida en primer lugar,

escribiendo así el capítulo más inspirador de la protección de la vida y la salud de cada persona. De cara al futuro, China seguirá invariablemente el camino de desarrollo de los derechos humanos conforme a la corriente de nuestro tiempo y las realidades nacionales, persistirá en la filosofía de derechos umanos centrada en el pueblo, emprenderá continuos esfuerzos por desarrollar la democracia popular en todos los procesos,

promoverá la prosperidad común de todas las personas, y garantizará los derechos humanos del pueblo chino en un nivel aún más alto. China seguirá tomando activa parte en los esfuerzos de la ONU en derechos humanos, haciendo que se escuche la voz de China y aportando contribuciones chinas a

esta noble causa.

Algunas fuerzas con motivos ocultos han venido haciendo propagandas sensacionalistas sobre los asuntos de Xinjiang de China. Les cuento que a lo largo de más de 60 años, el volumen económico regional de Xinjiang se ha multiplicado por 160 veces, el PIB per cápita de la región ha aumentado 30 veces, la población de la etnia uigur ha crecido de 2,2 millones a unos 12 millones, y la expectativa de vida promedio en Xinjiang se ha

elevado de 30 años a 74,7 años.

En Xinjiang hay una mezquita por cada 530 musulmanes, porcentaje superior al de muchos países occidentales y musulmanes. Los supuestos “genocidio”, “trabajos forzados” y “opresión religiosa” son puras mentiras.

La puerta de Xinjiang está abierta, y damos la bienvenida a personas sin prejuicios de todos los países a venir a Xinjiang para visitas e intercambios. Asimismo, China también da la bienvenida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet a visitar nuestro país, incluyendo un viaje a Xinjiang, en un futuro cercano.

Desde el retorno de Hong Kong a la patria, el Gobierno central de China siempre ha aplicado plena y fielmente las

directrices de “Un país, Dos sistemas”, “administración de Hong Kong por los hongkoneses” y alto grado de autonomía. Los residentes de Hong Kong disfrutan, según la ley, de mucho más derechos y libertades que bajo el dominio colonial británico. La transformación de Hong Kong del caos a la gobernanza en los últimos años han puesto de pleno manifiesto que la promulgación y la implementación de la Ley de Seguridad

Nacional ha rellenado un vacío legal de Hong Kong y defendido mejor los derechos y las libertades de las personas.

La mejora del sistema electoral de Hong Kong, que refleja el principio de “administración de Hong Kong por patriotas”, ha promovido mejor el desarrollo sano del sistema democrático de Hong Kong. Cerca de 3 millones de residentes de Hong Kong se han sumado a la colección de firmas voluntarias para expresar su enérgico

apoyo a la Ley de Seguridad Nacional, y el 70% de los residentes de Hong Kong se sienten satisfechos con la situación actual.

Nadie puede afirmar ser perfecto en la protección de los derechos humanos, y siempre hay espacio para mejorar. China está dispuesta a desplegar intercambios y cooperación en derechos humanos con todos los países sobre la base de igualdad y respeto mutuo, pero no aceptamos a los “señores maestros” de derechos humanos y nos oponemos al avivamiento de la confrontación entre bloques so pretexto de los derechos

humanos.

Sr. Presidente, colegas:

Hace una semana, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que habían captado tanta atención de todo el mundo, se clausuraron con éxito. Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing se inaugurarán pronto. China ha presentado al mundo unos Juegos simplificados, seguros y espléndidos, practicado el

lema olímpico de “Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte — Juntos”, e igualmente importante, inyectado confianza y fuerza al mundo asediado por la pandemia de COVID-19. Que nos solidaricemos para hacer valer los valores comunes de la humanidad de la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, fomentar juntos el desarrollo sano de la causa global de los derechos humanos y promover la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Formulo votos por los positivos resultados de la presente sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Gracias.