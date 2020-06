Para Andrade la LUC ampara una política salarial «salvaje»

El senador Oscar Andrade (Frente Amplio-1001) advirtió que no se puede considerar a la Ley de Urgente Consideración (LUC) al margen del momento político que vive el país. Aunque reconoció como positivo que algunos elementos como la desmonopolización de los combustibles o lo referido a Antel quedaron afuera de la norma, recordó que en la ley permanecen aspectos graves.

Andrade fue entrevistado por el periodista Leandro Grille en el programa Legítima Defensa que se transmite en streaming por las redes de Caras y Caretas.

“Hay algunos aspectos que se lograron mitigar –como los artículos referidos a la desmonopolización de Ancap, Antel y la participación de docentes y estudiantes en la formación docente-, hay aspectos graves que se están votando”, advirtió.

No obstante reflexionó sobre que “sería torpe no considerar que la historia del pueblo uruguayo, su capacidad de movilización, lograron que algunos aspectos de la ley se lograron despejar y hay otros que están y que significan claramente hay un retroceso enorme, como por ejemplo en el capítulo de seguridad”.

Consideró, por ejemplo, que la ampliación del concepto de legítima defensa constituye “una invitación al todos contra todos”.

Para Andrade se hace necesario entender a la LUC en el contexto del país. “Cuando nos enteramos de que hay una política salarial salvaje de recortes. Con una inflación del 11% y un ajuste salarial anual del 3 y todavía diferido a seis meses”.

El correctivo que se aplicará “era parte del convenio anterior, no están dando nada, está firmado. En realidad lo que están diciendo es cero ahora, en enero un 3 que pueda, además, la empresa diferirlo a abril. Eso significa un retroceso de casi ocho años de crecimiento del salario real en uno”.

Para el legislador “una política salarial depredadora no se puede aplicar si no hay recortes al derecho de huelga. No se puede ver por separado. No se pueden ver las medidas en lo económico con un conjunto de medidas en lo jurídico que atienden a dar mensajes muy claros respecto a las posibilidades de respuesta social”.

Para Andrade la estrategia de la coalición “es la LUC, es presupuesto y es política salarial. Hay que mirar las tres cosas al mismo tiempo”.

Advirtió sobre la reglamentación del derecho de huelga y recordó que en este marco “no se puede entender sindicato sin negociación colectiva y sin derecho de huelga de manera distinta. El sindicato para existir debe tener libre ejercicio del derecho de huelga y negociación colectiva. Cuando no hay negociación colectiva, lo vimos en los 90, la realidad sindical del Uruguay fue la de la tasa de sindicalización más baja de la historia”.

Respecto al anuncio del gobierno sobre negociación salarial y la rebaja anunciada este viernes por el ministro Pablo Mieres, Andrade fue claro al preguntarse “¿qué dirigente sindical firma una rebaja salarial de esas características? Se terminó demostrando que el discurso de va haber negociación colectiva cuando te ofrezco una pautas salariales infirmables, el resultado que va a generar es que vamos a tener a cientos de miles de trabajadores sin convenio colectivo. Porque ¿quién va a legitimar una rebaja salarial de esas características”.

“Hay luchar contra eso, pero si lo hacés ya sabés que hay medidas que pueden ser delito”, sentenció. “Y hay agravio a la autoridad. Si el policía se siente agraviado cometiste un delito y es peor si hay más de tres personas. Y el piquete es ilegal, sea en espacio público o privado”.

Sobre la actitud del Frente Amplio frente a la aprobación de la ley y la posibilidad de recoger firmas para la eventual derogación de los artículos más polémicos, señaló que “primero hay que pensar, con la sociedad, porque el Frente Amplio no puede pensar en una respuesta sin la sociedad, sin la gente”.

Andrade no descartó la posibilidad de un referéndum pero advirtió que para eso primero se deben estudiar, junto a las organizaciones sociales, cuál es el camino a seguir.