Para Bottinelli la campaña del Sí requiere presencia de referentes históricos del FA

El cientista y referente de la encuestadora Factum, Oscar Bottinelli, explicó que el acto del domingo 27 puede interpretarse de dos maneras: como un referéndum en torno a una ley o una elección de medio periodo, en función de los resultados de la elección anterior .

Entrevistado en el programa Legítima Defensa indicó que desde esa lectura hay que recordar que el presidente “fue elegido en el balotaje de 2029 casi con el 49%, el 48,9% de los votos, por otro lado la coalición gobernante alcanzó esta mayoría parlamentaria en octubre con el 54%. A esto hay que darle un 1% a los partidos llamados neutros, -Partido de la Gente, Partido Digital, entre otros- cuyo electorado se dividió mitad y mitad en el balotaje”.

Ahora “lo que la coalición caiga por debajo del 51% se puede atribuir a desgaste de la coalición, y diría que por encima del 50 demuestra que mantiene el respaldo de una gran parte del país”. No obstante aclaró que “si está en los niveles del balotaje tras dos años de construcción exitosa de la figura del presidente y el resultado es el mismo, quiere decir que hay elementos de fondo que determinan que algo no anduvo. Hablo del No porque el voto en blanco da la impresión que ha perdido fuerza, se centro mucho en un grupo de personas que no tienen arrastre. En este sentido detectamos que en las últimas semanas un conjunto que pensaba votar en blanco se volcó por el No”.

Para Bottinelli si el No esta por debajo del 50% y gana por el voto en blanco “ya no es muy bueno”.

Sostuvo que con la conferencia de prensa de Luis Lacalle Pou “de alguna manera le está poniendo foto y nombre a la hoja de votación. Los que lo impulsan pueden pensar que es un gran riesgo”.

Encuestas

Factum dio a conocer este viernes una nueva encuesta en la que el No recoge el 41 de las preferencias y el Si el 36%. Un 19% se declara indeciso, 2% votarían en blanco y 1% anularía el voto.

Sin embargo Bottinelli consideró que todavía se está muy lejos de un vaticinio porque “se va a jugar mucho desde ahora y el vienes que viene. Incluso el sábado”, porque la veda es para la propaganda en los medios pero no para el trabajo en territorio.

En cuanto a los indecisos, explicó que los puros son 5% y “hay que sumarle que hay 14% de dudosos, o sea gente que esta por el Si con dudas, por el No con dudas. Hay una masa de 19% que puede cambiar. Eso hace que las diferencias hay que verlas con prudencia”.

Falencias de campaña

Bottinelli observa algunas falencias de enfoque en la campaña por el Sí y en este sentido indicó que en los hechos “no existe un indeciso abstracto”.

A su juicio el Sí debe fidelizar a los frenteamplistas que no votan el Sí. Explicó que hay 160.000 personas que hoy declaran que votan al Frente Amplio pero no votan el Si”, y consideró que a esos es a los primeros que hay que convencer.

“Constituyen lo que se llama opinión pública y a esa gente le llegan los grandes referentes políticos”, subrayó.

“Le falta un protagonismo de los viejos referentes”, entre los que mencionó a José “Pepe” Mujica y a Danilo Astori, quienes recién en los últimos días han salido al ruedo.