Para Lacalle el FA tiene «un libreto ajeno a la realidad»

El presidente Lacalle Pou no pierde oportunidad de cuestionar al Frente Amplio y así lo dejó en claro al responder a las críticas a su gobierno.

“No sé quién le escribe el libreto al Frente Amplio”, afirmó Luis Lacalle Pou respondiendo a las críticas del FA. “El libreto está ajeno a la realidad” y “es muy trasnochado”, agregó.

El FA, en conferencia de prensa, consideró que “el gobierno eligió gobernar en soledad, sin diálogo democrático”.

Durante una entrevista en Telemundo Lacalle enumeró luego una serie de encuentro con varios dirigentes: “Me reuní con el presidente del Frente Amplio, con los dos intendentes del Frente Amplio. Además que fui a la asunción del (intendente Yamandú) Orsi, hoy me reuní con el Pit-Cnt, es la cuarta o quinta vez, me he reunido con COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado); fui a visitar al hoy fallecido Tabaré Vázquez”.

Agregó que el documento de la oposición le pareció “destemplado”, pero que leyó las propuestas planteadas.

Sobre las medidas anunciadas ante la Asamblea General, destacó “están comprendidas medidas que propone el Frente Amplio”.

También aseguró que “salimos del hermetismo a un gobierno que habla y habla mucho”.

Por otra parte informó además que el próximo miércoles 10 llegarán 50.000 dosis de Pfizer al país, y confirmó el cronograma anunciado por el gobierno.

En cuanto al avance de la vacunación, aseguró que hay capacidad para vacunar a 30.000 personas por día, y cuestionó las críticas que recaen sobre los productores de vacunas. «Hay una onda de demonizar a los laboratorios”, sentenció.