Para Murro anuncio de Petrobras es parte del plan de desinversión

Para el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, el anuncio de Petrobras de vender su red de estaciones de servicio en Uruguay responde a los planes de desinversión de la empresa promovido por el gobierno brasileño.

Murro dijo a La República que “Petrobras privatiza este año 30 o 40 mil millones de dólares más de la mitad del PBI uruguayo”.

Petrobras anunció la venta de ocho refinerías en Brasil y la red de puestos de venta de nafta en Uruguay, en el marco de las nuevas directrices para su Plan de Negocios y la Gestión 2020-2024.

“Petrobras privatiza este año 30 o 40 mil millones de dólares más de la mitad del PBI uruguayo. La venta de las 88 estaciones de servicio acá son solo un pedacito”, opinó.

Recuerda el matutino que los activos de refinación incluidos en este programa de desinversión son: Refinaria Abreu e Lima (RNEST), Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), Refinaria Landulpho Alves (RLAM), Refinaria Gabriel Passos (REGAP), Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), Refinaria Isaac Sabbá (REMAN) y Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR)”.

Plan Estratégico

Dichas directrices forman de los “pilares estratégicos de la compañía que tienen como objetivo la maximización de valor para el accionista, a través del foco en activos en que Petrobras es la dueña natural buscando la mejora de la asignación del capital, aumento del retorno del capital empleado y la reducción de su costo de capital”, concluyó la declaración de la empresa.

Petrobras calcula que este año venderá activos por un valor de entre U$S 30.000 y 40.000 millones, dos veces lo previsto en su actual plan de desinversiones, según cálculos del presidente de la empresa, Roberto Castello Branco, concluye La República.