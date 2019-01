Para Nin Novoa el Grupo de Lima es como los autoconvocados

El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que el autodenominado Grupo de Lima “es como los autoconvocados, está por fuera de toda institución orgánica”. Para el canciller este grupo “no tiene competencia para pedir a presidentes que asuman o dejen de asumir”.

Nin Novoa tomó distancia del Grupo de Lima, que calificó de “ilegítimo” al nuevo período de Nicolás Maduro. En declaraciones a la prensa el ministro recordó que el Grupo de Lima “está por fuera de toda institución orgánica” y aseguró que ya existen organismos de concertación política donde esos países pueden trabajar, como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Me parece que no tienen competencias como para andar calificando y andar pidiéndole a un presidente que asuma o deje de asumir”, agregó.

Señaló que Uruguay no tiene que “tipificar gobiernos”, ya que no tiene competencia ni autoridad para hacerlo. “¿Cómo vamos a tipificar gobiernos y decir si es legítimo o no? Hubo elecciones, la oposición no se presentó y tiene su rol también, su cuota de responsabilidad”, subrayó.

Reconoció que la postura del país es “totalmente” diferente a la de otros y que los gobiernos tienen que reconocer Estados mientras que los que reconocen o definen gobiernos son los politólogos.

En la asunción de Maduro estará presente el encargado de negocios en la embajada de Uruguay en Caracas, José Luis Remedi.

El autodenominado Grupo de Lima surgió tras una declaración firmada en esa ciudad el 8 de agosto de 2018 por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú para denunciar una “dictadura” y “quiebre democrático” en Venezuela.