Para Orsi, el rumbo elegido por el gobierno es un «camino equivocado»

Analizando la actitud del gobierno ante la expansión de los casos de covid-19 el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, consideró que el camino elegido por el presidente es “un camino equivocado”.

Orsi fue entrevistado en Legítima Defensa ocasión en la que analizó la situación nacional y el mensaje del presidente del pasado lunes.

Precisó que dese que las encuestas “lo posicionan en un lugar con un nivel de aceptación lo lleva a decir que se hizo lo que se tenía que hacer y que ahora depende de ustedes (por la sociedad). Que todo depende de la libertad individual”.

El presidente instala la dicotomía de la libertad o hundir a la gente en la miseria. Es una falta contradicción porque para eso está el Estado”

“Creo que no es real. No es tal la libertad para el que tiene que resolver el día a día, el que vive del jornal, la changa. Aunque soliciten que limiten la movilidad no lo puede hacer”, sentenció.

En opinión del intendente canario cualquier medida tiene que ir acompañada de sostén desde el punto de vista económico.

A su juicio se trata de “una posición equivocada, de pensar que la responsabilidad a la hora de usar la libertad va a llevar a buen fin. Esto va a pasar, la vacuna va a ir resolviendo y llegara el momento que el tren va a frenar, piensan. Pero el tema es cuantos van a quedar por el camino, cuanto dolor”.

Más adelante sostuvo que el gobierno “está convencido de lo que está haciendo, pero la cifras se dispararon. Ya no son las mismas y para situaciones distintas se aplican las mismas recetas. Podemos pensar que los números se irán disparando y cuando digo esto la gente se va muriendo”.

«Muy grave»

Reflexionó Orsi sobre las declaraciones del presiente Lacalle Pou al diario argentino La Nación en las que desconoció al Frente Amplio cuando dijo que no sabía lo que era.

“Transmitir eso a un medio de prensa extranjero creo que es muy grave. Cualquiera sabe que el Frente tiene sus autoridades, que tiene una estructura, que hace propuestas”, señaló.

Para Orsi, pese a todo, es tarea del Frente Amplio “seguir haciendo que es buscar un clima de negociación, de dialogo” y seguir “trabajando con las fuerzas sociales en la recolección de firmas, con las ollas populares, con las ONG, con las empresas que quieren colaborar. Creo que el Frente debe seguir con un relacionamiento con la sociedad de mano tendida”.

“La prioridad número uno es acompañar a nuestra gente que la está pasando mal”, concluyó.