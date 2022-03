Para Pereira el Sí avanza y «el No retrocede»

La rambla de Montevideo se vistió este domingo de rosado en el marco del denominado “ramblazo”, una movida organizada por la Comisión por el Sí para derogar 135 artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC).

En ese marco el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, habló con la prensa y explicó las razones por las cuales está convencido del triunfo del Sí el próximo 27 de marzo.

Destacó que hay un porcentaje grande de indecisos no obstante considera que el Sí aventaja al No. “Hay muchos indecisos y muchos decididos. La fotografía que nosotros tenemos es que el Sí avanza y el No retrocede. Desde hace mucho tiempo que nos damos cuenta que cuando hablamos con los vecinos somos cientos y miles que a lo largo y ancho estamos golpeando puertas. Y eso es lo que tenemos que hacer, hablar con la gente”, subrayó.

Para Pereira “si hablamos con cada uno (de los ciudadanos) no hay duda que vamos a lograr esa mayoría, que es una pueblada porque vamos en desventaja en casi todo”. Y agregó: “El No tiene el doble de minutos en los informativos. Yo se que no gusta que diga esto pero no solo lo digo yo sino la Facultad de Ciencias de la comunicación de la Facultad de la república. El doble la publicidad que coloca el No que la del Si. Colocan al presidente como jefe de campaña y así, con todas estas desventajas, con el aparato del gobierno, nuestra gente es lo suficientemente valiente y osada para construir esta mayoría”.

Sin mucha explicación

Según Pereira “a la gente no hay que explicarle mucho que cuando suben los combustibles sube todo”. Y precisó que cuando el ciudadano “va y ve los precios de los huevos y de la carne picada, y el precio de la harina y el precio del arroz y sabe que el trigo ya se cosechó y el pan le cuesta más caro. La gente sabe que vive peor que hace dos años, sabe que la LUC no le mejoró la condición de vida”.

Agregó que “cuando va a llevar a sus hijos a la escuela encuentra grupos más numerosos que los que había en 2019 porque claramente han agrupado grupos para que haya mayor alumnado y mayor alumnado es menor calidad educativa”.

Sobre la participación del presidente Lacalle Pou en la campaña dijo que este tiene derecho a hacer la conferencia de prensa. “Tiene el derecho de hacerla y si la hace nosotros tenemos una alternativa que son varias miles de cadenas que cada uno de nosotros haga en su barrio, en su localidad, en donde vive. A una cadena del presidente decenas de miles de cadenas de vecinos”.