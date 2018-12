Para Sendic la resolución del plenario del FA “fue equivocada”

“Vengo a transmitir tranquilidad después de un plenario con una decisión que considero equivocada por la forma que se tramitó. No hubo discusión, ni siquiera se comentaron las resoluciones, creo que eso le hace daño a la democracia interna del Frente Amplio (FA)”, dijo el exvicepresidente Raúl Sendic tras comparecer ante sus seguidores en la sede de la lista 711.

Sendic participó en un activo de adherentes de su sector para explicar el resultado del plenario del FA del pasado sábado donde fue inhabilitado junto al senador Jorge de León.

En la ocasión dijo que la resolución no cambiará su relación con el resto de los dirigentes del FA, pero recordó que “sobre el único que opiné fue sobre el contador (Danilo) Astori. Él también opinó sobre mí. Francamente no me importa eso, lo único que me importaría de Astori es que un día nos diga que hacemos con el déficit fiscal, limitando las posibilidades de que el gobierno y el proyecto de izquierda pueda seguir profundizando los cambios. Eso es lo que me importa”.

“Las diferencias con Astori tienen que ver con la política económica”, sentenció.

Rspecto a los candidatos del FA, el exvicepresidente dijo: “A mi lo que importa de los candidatos es lo que piensan hacer con el país (…) Lo que me importa es saber, porque hasta ahora no he podido entender bien, es que es lo que piensan hacer si llegan a presidente porque se necesita un presidente que impulse cambios profundos hacia adelante y hasta ahora no he escuchado esas propuestas”.