Paraguay se llevó un punto del Centenario frente a un Uruguay sin ideas

Uruguay tuvo más la pelota, pero Paraguay lo llevó a su juego y lo dominó, los celestes sin ideas en la creación, bien en defensa y un gol mal anulado a Jonathan Rodríguez a pesar del VAR, no se explica donde está el off side que cobraron.

Opaco partido de Uruguay frente a Paraguay, hubo momentos donde el equipo intentó ser profundo sin conseguiurlo, la defensa albirroja los controló y hubo en el primer tiempo un gol válido que anularon por posición adelantada, pero no se saba de quién, según el VAR.

Los celestes comenzaron teniendo la pelota y tratando de ser pacientes con la pelota y esperando la oportunidad de pegar el zarpazo.

A los 9 minutos hay una posibilidad, un tiro libre que cabecea Luis Suárez casi en la línea del arco que se va alta. Inigualable chance de gol que se pierden los locales.

Pero los Paraguayos avisan que vinieron con intenciones de llevarse los puntos del Centenario, una pelota profunda, una pared y Ángel Romero y Muslera la saca del ángulo.

Paraguay le da la pelota pero no los espacios a Uruguay que no puede tirar, pero a los 23 minutos llega la jugada increíble.

Pase de Viñas a Suárez, el centro, de atrás llega Vecino que toca atrás y Jonathan Rodríguez convierte el gol a los 23 minutos. Sin embargo el VAR lo anula. ¿Bueno estaría saber porqué?

Viña cuando le da el pase a Suárez pasa, cuando ve que no se la devuelven queda parado, adelantado pero sin intervenir, hay un toque más antes del gol y el remate. No es posición adelantada.

Chile tiene una más en un cabezazo de Alderete que contiene Muslera antes que termine el primer tiempo.

El complemento estuvo dentro de la misma tónica hasta el ingreso de Facundo Torres que le dio otra frescura en su debut, pero sin mucho entendimiento con los compañeros. Acá Chile se fue más atrás pero no tuvo grietas y Uruguay no supo romper el cerco; al igual que Peñarol, Uruguay no tiró de media distancia y si no se patea es difícil hacer goles.

Uruguay suma siete de quince puntos en juego, producto de dos victorias, contra Chile en Montevideo en la primera fecha y con Colombia en Barranquilla en la tercera etapa más este empate con Paraguay. Se perdió con Ecuador en Quito y con Brasil en Montevideo. Estamos junto a Paraguay que también suma siete puntos, pero tiene un gol más en la diferencia.

URUGUAY 0 PARAGUAY 0

Estadio Centenario

Jueces: Wilmar Roldán; Alexander Guzmán y Miguel Roldan. Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombianos)

VAR: Nicolás Gallo AVAR: Andrés Rojas (Colombianos)

URUGUAY: Fernando Muslera; José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres; Giovanni González, Matías Vecino (57′ Lucas Torreira), Rodrigi Bentancur, Federico Valverde y Matías Viña (82′ Brian Rodríguez); Jonathan Rodíguez (65′ Facundo Torres) y Luis Suárez.

DT: Oscar W Tabárez

PARAGUAY: Antony Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Omar Alderete; Gastón Giménez, Matías Villasanti, Ángel Cardozo (67′ Richard Sánchez) y Oscar Romero (67′ Santiago Arzamendia); Miguel Almirón (89′ Gabriel Ávalos) y Ángel Romero (79′ Antonio Bareiro).

DT: Eduardo Berizzo