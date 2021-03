¿Paridad de género?

Mujer, hombre; hombre o mujer. ¿Cuál será el tema más real? Da para pensar más que nada en la izquierda y en el plano sindical. Sí, con minúscula sindical. Hoy es 8 de marzo, será el Día de la Mujer, en general. No el de la Mujer, Obrera y Trabajadora, en la fábrica y en su hogar. Al parecer tampoco es con el actual gobierno nacional, puesto que nada se ha oído en reclamos a que en puestos de decisiones no figuren casi mujeres. Es más, Julián Kanarek, director de la agencia ciudadana y docente de comunicación política, en un reportaje realizado por el diario El País ha dicho: “Ni siquiera en la atención de la pandemia hay mujeres que tomen decisiones y la sensibilidad femenina puede ser importante para enfrentar esta problemática”.

Este día internacional de la mujer trabajadora, que ya conmemora 111 años en la agenda del movimiento obrero mundial, pasa bastante “inadvertido” luego que desde 1975 la ONU, con otro criterio “anulara” algo que si bien pertenece a todas las mujeres del mundo, estuvo más que nada para la complacencia del primer mundo. Por decirlo de otra manera: se olvidaron nuevamente de las mujeres del tercer mundo, se olvidaron de las palestinas, de las mujeres que viven en África, de las hindúes, de las aborígenes australianas, de las mujeres pobres del mundo entero. He nombrado estas, como un símbolo de mujeres olvidadas. Mucho tiempo ha pasado de aquel lejano 19 de marzo de 1911, cuando se registra la primera marcha de mujeres realizadas en varios países europeos y en los EEUU, para exigir el derecho al voto, ocupar cargos públicos, el derecho a trabajar y poder estudiar carreras universitarias. Pero esto no nació de la nada, pues era una resolución de un Congreso mundial de mujeres Socialistas, II Internacional, de 1910, reunidas en Copenhague, Dinamarca y a propuesta de Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, decidieron que se aceptara un día del mes de marzo como día internacional de la mujer obrera y trabajadora, en lucha por los mismos derechos que los hombres. Es así como se fija por primera vez el 19 de marzo, por lo tanto no puede ser relacionado con el incendio de fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, que ocurrirá el 25 de marzo, o sea, seis días después, donde morirán quemadas 123 mujeres y 23 hombres, todos jóvenes y en su inmensa mayoría inmigrantes. En 1918, la República Rusa declara fiesta oficial el 8 de marzo.

En nuestro país, según un periódico anarquista de la época, se conmemora como día de lucha un día no muy preciso de fines de marzo de 1912. Ya por esa época la lucha sindical era muy fuerte en nuestro país y la mujer, aunque incipientemente, participaba en esas luchas, ya se comienza a destacar una joven llamada Julia Arévalo. Pero este artículo no es a futuro sino para no olvidar el pasado, ese pasado muy rico con mujeres en la primera línea de las trincheras de lucha, siempre en la vanguardia como lo estuvo la candidata a la presidencia del Consejo de Estado en 1954 por el Partido Obrero Revolucionario, la maestra Zulma Nogara. Desde 1942 la mujer podrá elegir y ser elegida a cargos políticos, en cualquiera de los poderes Legislativos nacionales o departamentales, pero las chicanas se sucederán en todo sentido. Hoy, si bien la vicepresidenta es una mujer, las mujeres son pocas en el Parlamento, ni hablar en los cargos ministeriales y/o entes del Estado. ¿Cuántas mujeres están al frente de las intendencias? Está costando y mucho que la mujer tenga cargos de dirección en la política. Parece ser que en política el tema es solo cumplir a la vista de la sociedad ¿o será decorar la torta llamada política? La cuota de paridad de género en las legislativas, lo que sería 2 y 1, los suplentes, las corridas en las listas, parece no tener efectos reales en la paridad, pero sí para la foto y decir que cumplimos. Ni hablemos de determinados diputados, que en ejercicio de la Presidencia de la Cámara, como lo fue Martín Lema, mandó callar a la diputada Verónica Mato que hacía uso de la palabra. ¿Algún colectivo feminista salió en defensa de Verónica Mato?

En los cargos del Pit-Cnt, o sea en lo sindical, ahí sí es lamentable al igual que en lo empresarial.

La historia de las mujeres en la lucha por la igualdad y justicia social, o más reciente aún en la lucha contra la dictadura cívico-militar, siempre estuvo en primera línea. Ya antes, por solo nombrar algunas compañeras que tengo en mi memoria, voy a nombrar algunas a título de homenaje en este su día: Julia Corino asesinada en 1933; María del Carmen Díaz asesinada en la huelga de Ferrosmalt en 1953; Susana Pintos asesinada en 1967; Nibia Sabalsagaray, asesinada en la última dictadura; “las muchachas de abril” Laura Raggio, Silvia Reyes, embarazada, y Diana Maidanik que fueron asesinadas por las FFCC por más de 200 disparos el 21 de abril de 1974. Para terminar quiero homenajear a compañeras obreras y trabajadoras de la industria textil, del cuero, maestras, del dulce, empleadas domésticas, peonas rurales, del tabaco, profesoras, con mi recuerdo, que creo que tendría que ser el de todas las mujeres en su día: Tita Cogo; Sonia Dutrenit; a la paraguaya Teresita Mairorana; Sonia y Miryam Brayer; René Clayet; Niurka y Tania Fernández; Mirta Ayala; Velia Ramírez; Milte Radichoni; Chela Santana; Marta Hernández; Tota Quinteros; María Silva Neves la portuguesa; Soledad y Nani Barret; Tota y Blanca Valentini; las hermanas Rezzano; Betty Chiz; Esther de Scorovich; Alba Roballo; Betty Álamo; la administradora del diario Unzer Fraint; la negrita Barboza. Tengo tantas en la cabeza, pero no recuerdo sus nombres, por eso les pido disculpas a todas, que pueden ser cientos, que no las nombré.