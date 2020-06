Partido Colorado: dribleando entre los socios multicolores

En temas militares, y teniendo un socio como Cabildo Abierto que se arrogan su representación política, lo mejor es estar informado de primera mano.

Al Ejecutivo colorado el Dr. Julio María Sanguinetti y el Senador Peña informaron de la reunión mantenida con el Ministro de Defensa, quien expuso sobre la realidad actual de las Fuerzas Armadas, sus desafíos y necesidades. El Ministro adelantó que sobre el fin de año enviaría un documento con su visión general del tema seguridad nacional, sobre lo que se resolvió realizar un examen del Partido y hacer llegar posibles sugerencias. En la reunión se trató el tema de las misiones de paz y las carencias de equipamiento imprescindibles para el cumplimiento de sus roles.

Hablando de militares y más específicamente de Manini Ríos,El Senador Peña informó del trámite del desafuero del Senador Manini en la Comisión del Senado que estudia el tema. Se ha solicitado copia de la tramitación administrativa del tema que motiva la solicitud y se está a la espera de esa documentación. El Secretario General señaló que el tema no es de tomar posición política como partido, porque la cuestión es del fuero del parlamento y de la posición de cada legislador. Formuló, sin embargo, comentarios sobre su artículo en el diario “El País” de ayer domingo y del Sr. Oscar Botinelli en El Observador el sábado, en que se destaca el valor institucional de un tema de esa índole y que no se trata de simpatías o antipatías al Senador en cuestión o de la eventual posición de la Bancada afín a él, porque el criterio debe ser jurídico, analizando el hecho y el derecho, a fin de considerar si cabe o no “la formación de causa.”

Las definiciones sobre política exterior no podían faltar sobre todo después del sacudón dado por Ernesto Talvi.

El Secretario General Dr. Julio María Sanguinetti informó a miembros del CEN, de que había firmado una declaración en contra de la postulación de un candidato norteamericano a la Presidencia del BID, con sus colegas Fernando H. Cardoso, Ricardo Lago y Ernesto Zedillo. Señaló que si bien nuestro gobierno había adelantado una posición favorable al candidato del gobierno Trump, esa diferencia de opinión no significaba ninguna “fisura” en la coalición, ya que el propio Presidente siempre había respetado las posiciones personales. Añadió que la elección sería en setiembre y que lamentablemente América Latina no había coordinado una candidatura propia.