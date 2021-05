Patiño: «Es poco probable que archivos encontrados aporten información valiosa”

El sobrino de la referente Luisa Cuesta e integrante de Familiares, Nilo Patiño, dijo a Caras y Caretas que el nuevo archivo sobre la dictadura, que se dio a conocer esta semana, es “poco probable” que aporte “información valiosa” para la búsqueda de detenidos desaparecidos.

“¿Qué es lo nuevo? Yo diría que, en la parte de búsqueda, por lo que hemos visto, no lo voy a afirmar tajantemente porque no pudimos ver todos los documentos en tan poco tiempo, es muy poco probable que aparezca algo que colabore para la búsqueda de los desaparecidos. Es muy poco probable”, afirmó Patiño.

Aseguró que este documento se encuentra en un momento particular. Hace aproximadamente un año solicitaron al Gobierno que comenzara a buscar dentro del Comando de la Región Militar Uno un archivo del comando del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), el cual supuestamente arrojaría respuestas a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Sin embargo, Patiño señaló que no obtuvieron respuesta del Gobierno.

“Nosotros el año pasado le pedimos al presidente (Luis) Lacalle si él estaba dispuesto a buscar si nosotros aportábamos documentos que demostraban que en tal lugar había información relevante. Nos dijo que sí, que si la información era seria, él estaba dispuesto a colaborar. A la semana le presentamos una documentación señalando que el comando de la región militar número uno, ubicada en Agraciada y Capurro, tenía un archivo del comando del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA)”, agregó.

Sostuvo que ese archivo sí tenía información valiosa para la búsqueda, ya que OCOA centralizaba toda la información y todas las operaciones de Montevideo y Canelones y a su vez dirigía las operaciones de otras unidades, a veces policiales.

“Después de eso, nosotros no tuvimos respuesta hasta el día de hoy. (Lacalle) Nos dijo que iba a investigar, que iba a asesorarse, nosotros dimos un tiempo, pensamos manejarlo de manera reservada. Pero ya pasó casi un año. Nosotros dijimos el tiempo ya pasó, no tuvimos respuestas ni siquiera de decir nos pasan tal cosa, nada, ninguna comunicación. En medio de eso, aparece este archivo. Objetivamente, nosotros valoramos como una cosa positiva que aparezca nueva documentación. ¿Qué relevancia puede tener? Puede tener relevancia en otros aspectos que no es la búsqueda”, expresó.