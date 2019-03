Paula Narváez: “A las mujeres todavía nos cuesta asimilar que el poder también nos pertenece”

En el marco del Mes de las Mujeres, este jueves ONU Mujeres realizó una conferencia magistral titulada “Nuevo pacto social entre hombres y mujeres: Democracia paritaria para la igualdad sustantiva”. El evento se llevó en la Sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo, y la disertación estuvo a cargo de la asesora regional de Gobernanza y Participación Política, Paula Narváez.

El objetivo de esta conferencia es fomentar y garantizar la participación de las mujeres en la política. A entender del organismo, si bien se experimentaron avances en cuanto a la participación económica, social y cultural, en el sector político el avance es muy lento.

En 2018, ONU Mujeres Uruguay, realizó una encuesta que reflejó una clara mayoría a favor de aumentar la presencia de mujeres en cargos políticos. De acuerdo a los resultados, un 66% (dos tercios) de las personas entrevistadas consideró que debería haber más mujeres legisladoras y 55% contestó que tendría que haber más ministras.

La conferencia contó con la participación del Dr. en Ciencia Política Daniel Chasquetti, de la Representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado y la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en el Uruguay, Mireia Villar Forner.

También asistieron al evento los precandidatos presidenciales Luis Lacalle Pou, Carolina Cosse, Daniel Martínez, Juan Sartori, Selva Andreoli y otros legisladores y representantes de los diferentes partidos políticos.

Durante su exposición, Paula Narváez, habló sobre la situación de América Latina y el Caribe y afirmó que considera que en la región están dadas las condiciones necesarias para construir una democracia paritaria. La disertación de Narváez fue una invitación a la reflexión sobre la necesidad de un cambio de enfoque. “Nuestra democracia sigue siendo muy centrada en el poder masculino, y esa democracia no representa a más de la mitad de la población”, afirmó.

Narváez explicó que actualmente estamos en un periodo de igualdad sustantiva que ya no refiere solo a la lucha por la igualdad de oportunidades, sino que alude a los hechos y los resultados. Por otro lado, criticó que se sigue pensando que plantear estos debates es tema de mujeres “Da la impresión de que estos son temas de mujeres cuando son temas sociales que tienen que ver con la forma en que concebimos la sociedad, el desarrollo y la cultura de derechos”, expresó.

Para la especialista, es relevante generar este debate en un año electoral e intentar interpelar a los precandidatos y a todos los sectores para construir juntos esa democracia paritaria. “Cuando las mujeres entramos a los espacios de poder se produce una redistribución. Estamos hablando de un poder que hay que compartir , y que a las mujeres que fuimos socializadas en no poder hacerlo, nos cuesta más asimilarlo y tendemos a ceder y postergarnos. A las mujeres todavía nos cuesta asimilar que el poder también nos pertenece. Nos cuesta asumir que estamos en un contexto de desigualdad de género que sigue vigente”, explicó.

Según Narváez construir esa democracia paritaria implica concebir el estado desde otra óptica, y generar trasformaciones cualitativas y cuantitativas profundas. “Debemos lograr un nuevo contrato social entre todos los actores. Que las mujeres puedan participar en política no significa que no sigan siendo las principales responsables de todo que sucede en el espacio privado en lo que refiere a las tareas domésticas y cuidados de familiares. Estas son las cosas que deben cambiar. No se trata de dividir la torta, se trata de hacer la torta de nuevo”, sentenció.

Por otro lado, la asesora, subrayó la idea de que los estados deben comprometerse con la igualdad de género y la participación paritaria en todas las esferas de la sociedad. Sobre este punto, propuso que se le cuestione a los precandidatos si al armar sus gabinetes y equipos de trabajo tendrán en cuenta la participación paritaria.

En otro orden, Narváez reconoció los avances en materia de derechos y políticas destinadas a las mujeres, pero lamentó que la violencia siga existiendo. “A pesar de todos los avances, los femicidios siguen impunes. La violencia hacia las mujeres no proviene solo de la relación afectiva hombre mujer, sino que es una violencia sistémica”. A entender de la profesional, la democracia paritaria se de construir a todo nivel, en las relaciones afectivas, en la familia, en las instituciones educativas, entre otras.

Al finalizar la conferencia, Narváez destacó que actualmente hay un avance en la consciencia con respecto a estos temas, y destacó la existencia de un “movimiento feminista pujante” como un actor clave en la construcción de esa democracia paritaria que se busca.