Pauta del No superó ampliamente al Sí en los medios según estudio

Un estudio revela la despareja proporción entre el No y el Sí en los medios de prensa.

La publicidad por el No superó a la del Sí en todos los medios según se desprende de un informe realizado por Mediciones y Mercado. El estudio deja en evidencia que la pauta publicitaria en radio y televisión del No fue abrumadoramente mayor que la del Sí, llegando en radio a superar seis veces al Sí y en televisión fue más del doble.

Indica el informe que el tiempo publicitario, medido en segundos, desglosado en radio AM y FM, entre el 1° y el 23 de marzo revela que el No en AM acumula 42.282 segundos, y en FM 53.885 segundos, lo que da un total de 100.167 segundos.

Mientras tanto el Sí, en AM, acumuló 8.442 segundos, y en FM 9.529 segundos, lo que totaliza 17.971 segundos.

Por otra parte en la televisión el tiempo publicitario, medido en segundos, desglosado en Canales 4, 10, 12 y VTV, entre las mismas fechas revela que el No, en Canal 4, 9.583 segundos, en Canal 10, 6,840, en Canal 12, 10.575, y en VTV, 8.891, lo que suma: 35.889 segundos.

El Sí mientras tanto, en Canal 4 acumula 3.720 segundos, en Canal 10, 3.177, en Canal 12, 3.805, y en VTV, 4.670, lo que suma: 15.372 segundos.