Paysandú: Jerarca municipal reside en vivienda propiedad de la Intendencia

Breve Historia

Durante la última dictadura cívico-militar, se construyó en la esquina de las calles Uruguay y Entre Ríos de la capital sanducera, una amplia casona, destinada a vivienda del jerarca municipal, que nunca se concretó, pero desde entonces se la conoce como «La casa del Intendente».

La vivienda da a los fondos con el Hogar Estudiantil, también de propiedad municipal.

Durante años, esa casa fue utilizada para albergar a diversas delegaciones que realizaban tareas puntuales, como por ejemplo durante la Semana de la Cerveza.

Administración Caraballo

En el 2016 bajo la administración de Guillermo Caraballo, diversas instituciones entre las que se cuentan las sanitarias públicas y privadas del departamento, el Poder Judicial, el Mides, Inmujeres, llegaron a la conclusión que el Refugio utilizado en principio para personas en situación de calle, no podía albergar las emergencias de mujeres victimas de violencia doméstica, y necesitaban otro espacio.

Ese espacio fue «La casa del Intendente».

Es así que en agosto del 2017 se firma un protocolo de funcionamiento de este dispositivo, utilizado como Casa de alto riesgo de breve estadía.

Mariela Coiro, responsable en su momento de llevar adelante las medidas municipales sobre género, manifestó a Caras y Caretas Portal que «por esa casa deben haber pasado cerca de cien personas entre madres con sus hijos, cumpliendo el protocolo de estadía por el cual debían permanecer allí hasta que la justicia hiciera efectivas las medidas contra los agresores. En general esos periodos eran de 10 días, aunque tuvimos situaciones en que tuvieron que quedarse casi un mes».

Coiro expresa que Inmujeres aportaba la capacitación necesaria a los funcionarios pero los recursos formados y los presupuestales necesarios eran escasos, pero igual estuvo funcionando.

Dijo que en esa casa nunca hubo problemas con que las mujeres fueran atacadas por el dispositivo de cámaras y vigilancia que aportaba el Ministerio del Interior.

Con siempre la idea de poder ampliar el Hogar Estudiantil, el dispositivo de casa de alto riesgo se decide trasladar a otra vivienda, ubicada en las calles Leandro Gómez y Montevideo, propiedad del Ministerio de Educación y Cultura, con la que la intendencia de Caraballo firma un comodato en octubre del 2019.

En el numeral 3 de dicho comodato el destino de la vivienda es especifico para brindar alojamiento de breves estadías como «La casa del Intendente», u otros servicios de índole socio-cultural.

La emergencia sanitaria decretada por el gobierno en marzo del 2020, con la reducción principal de funcionarios, obligó a cambiar la estrategia y las mujeres victimas de violencia fueron siendo alojadas en los hoteles sanduceros, El Jardín y Paysandú.

Administración Olivera

La administración Caraballo entregó el gobierno en noviembre del 2020 y no se sabe cuales son las definiciones en la materia de género de la actual administración del Intendente Olivera.

Lo cierto que varias voces denunciaron que «La casa del Intendente» fue entregada como vivienda para el uso personal del director Tránsito Luca Faccello, quién trabaja en Paysandú como jerarca municipal pero es oriundo de Montevideo.

Los dos elementos que provocaron la reacción del sistema político y social sanducero, es que por un lado, no hay antecedentes de usufructúo de propiedades municipales para vivienda personal de funcionarios o jerarcas municipales, al tiempo que no se sabe que política de refugio se está utilizando para victimas de violencia domestica, ni en que quedó el comodato firmado con el Ministerio de Educación y Cultura, o porque no se destina esa vivienda para fines sociales.

Caras y Caretas Portal intentó comunicarse con el Intendente Nicolás Olivera pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Mientras no se descartan tomar algunas medidas para pedir explicaciones de la decisión municipal, por parte de algunos ediles, esta situación se suma a los escándalos que desde enero del 2020 atraviesa la actual administración.

(Placa que circula en las redes denunciando la situación).