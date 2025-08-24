Hacete socio para acceder a este contenido

Peñarol | River Plate |

torneo clausura

Peñarol derrota por 1 a 0 a River Plate en el Campeón del Siglo

En su casa, el Campeón del Siglo, Peñarol aventaja por un gol a River Plate que sigue hundiéndose en la tabla de posiciones.

Peñarol se impone en su casa.

 Foto: FocoUy
David Terans la colocó donde debía y Peñarol le está ganando 1 a 0 a River Plate en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

PEÑAROL:

Brayan Cortés; Pedro Milans (46′ Damián Suárez), Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, David Terans y Maximiliano Silvera.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Martín Campaña, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández, Leandro Umpiérrez, Brandon Álvarez, Diego García, Héctor Villalba, Matías Arezo.

RIVER PLATE:

Fabrizio Correa, Lautaro Pertusatti, Emilio Crespo, Christian Almeida, Rodrigo Cabrera (46′ Lorenzo González), Jonathan Rodríguez (46′ Nicolás Schiappacasse), Juan Quintana, Cristian Sención, Matías Alfonso, Matías Escobar, Tiziano Correa.

Director Técnico: Raúl Salazar.

Suplentes: Damián Frascarelli, Facundo Pérez, Lucas Camejo, Emiliano Jourdan, Franco Cabrera, Guillermo Oroño, Ian López, Diego Sánchez.

Juez: Leodan González. Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernández. Cuarto árbitro: Esteban Guerra. VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

