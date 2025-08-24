Peñarol derrota por 1 a 0 a River Plate en el Campeón del Siglo

Suplentes: Martín Campaña, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández, Leandro Umpiérrez, Brandon Álvarez, Diego García, Héctor Villalba, Matías Arezo.
RIVER PLATE:
Fabrizio Correa, Lautaro Pertusatti, Emilio Crespo, Christian Almeida, Rodrigo Cabrera (46′ Lorenzo González), Jonathan Rodríguez (46′ Nicolás Schiappacasse), Juan Quintana, Cristian Sención, Matías Alfonso, Matías Escobar, Tiziano Correa.
Director Técnico: Raúl Salazar.
Suplentes: Damián Frascarelli, Facundo Pérez, Lucas Camejo, Emiliano Jourdan, Franco Cabrera, Guillermo Oroño, Ian López, Diego Sánchez.
Juez: Leodan González. Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernández. Cuarto árbitro: Esteban Guerra. VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.