Peñarol encontró su juego y empató frente a Velez Sarsfield siendo más que el local

Peñarol jugó un buen partido en Buenos Aires frente a Velez Sarsfield logrando un empate 0 a 0 que le permite definir la llave en Montevideo, faltó precisión para definir y no demorar tanto los cambios.

Buen partido de Peñarol frente a Velez Sarsfield en Buenos Aires en el partido de ida por la Copa Sudamericana.

Saralegui colocó el equipo que jugó el segundo tiempo frente al Atlético Paranaense, en el último encuentro de la fase de grupos de la Libertadores, donde Peñarol había mostrado una cara diferente a lo que venía haciendo en el año.

Ese equipo volvió a responder, se siente cómodo con esta forma de jugar, presiona, es compacto en la marca, no le permite espacios al rival y los crea para dejar a sus futbolistas de cara al gol.

De hecho tuvo nueve situaciones de gol, cuatro en el primer tiempo y cinco en el complemento, pero no estuvo fino a la hora de definir y dio dos pelotas en los palos.

La primera a los tres minutos cuando la jugada arrancó por izquierda, donde por lo general eligió el aurinegro para salir desde su campo, la pelota profunda a Britos que fue al fondo y pudo el pase atrás para Terans que solo y con el arquero vencido la tiro afuera.

En la recarga tuvo el gol Velez, error de Giovanni González que quiso dejar salir la pelota por la línea de fondo, pero Lucero le robó, puso el pase al medio y el tiro de Galdames al palo izquierdo lo sacó Dawson arrojándose y sacando al corner. Ocho minutos después otro error defensivo, esta vez de Piquerez que no despejó y quiso salir jugando, le robaron y el tiro cruzado de Bouzat se fue desviado. No fueron situaciones creadas, fueron errores.

Piquerez no marcaba bien, pero en ataque y juntándose con Torres creaban peligro, Cristian Rodríguez manejaba el fútbol desde el medio, pero Terans no acertaba en el juego individual, pero trabajaba bien en la marca.

En lo defensivo Peñarol le dejaba la pelota al local, pero no le permitía avanzar, llevando adelante muy bien la estrategia planeada.

Sobre los 22 minutos una jugada un poco forzada termina en el tiro de Britos que detiene Domínguez, tres minutos después otra llegada por izquierda, abre Torres a Piquerez y el pase al medio se lo lleva por delante Terans y pega en el parante derecho.

A los 30 minutos otra pared Torres – Piquerez y el centro pasado lo toma Urretavizcaya que tira el cuerpo atrás para pegarle a la pelota y se le va alta.

Peñarol había sido más; para el complemento todo arrancó igual que en la primera parte y a los cinco minutos presión alta que provoca el error en la defensa local, Trindade roba y pasa a Urretavizcaya que vuelve a tirar alto.

Dos minutos Peñarol sale por el medio, abre largo a la derecha a Urretavizcaya que hace el centro al segundo palo, donde llegaba Terans que remata forzado y da la pelota en el parante nuevamente.

Peñarol presiona en la salida y ahora el remate que se va apenas alto es el de Trindade, tan sólo tres minutos después toque de Torres a Terans que gira y tira, cuando se imponía la devolución al juvenil que entraba a la carrera. El tiro lo controló Domínguez.

Ya a los quince minutos del complemento una pelota en profundidad del «Cebolla» Rodríguez a Giovanni González que si tocaba al medio a Britos, el ocho entraba al arco con pelota y todo, pero el lateral no controla bien y tapa el arquero. No omitimos ninguna jugada de Velez, no las hubo hasta aquí.

Pero Pellegrino comienza a hacer cambios Centurión y Alvarez le dan más velocidad y claridad a Velez, Peñarol comienza a sentir el ritmo del partido y se retrasa en el campo, el técnico del local lo nota y manda a la cancha a Tarragona y a Orellano, un chico zurdo que comienza a enloquecer al mediocampo y la defensa de Peñarol que comienza a desarmarse.

Sin embargo las jugadas peligrosas del local son dos y de pelota quieta, centro de Gago, peinada en el punto penal y el zaguero Abram que llega por el segundo palo, la pelota da en el parante derecho de Dawson.

Rúben Paz no hacía cambios y Peñarol sufría, las variantes aparecieron recién en el minuto 85, Bravo y Gargano por los agotados Urretavizcaya y Terans.

Desde el minuto 60, los quince del complemento Peñarol no llegó más y sufrió, pero el tema fue de afuera, se demoraron mucho las variantes; incluso la última a los 93 minutos fue por la amarilla que recibe Britos por protestar.

Antes un tiro libre de Gago y la peinada de Centurión que salvó Dawson.

No era necesario sufrir tanto.

El aurinegro fue un equipo ordenado que sabía lo que quería y como llevarlo a cabo, cuando fundió bielas no llegaban los cambios y casi lo paga caro. Pero se vio el mejor Peñarol del año.

La revancha será el miércoles 4 de noviembre a las 21:30 horas en el estadio Campeón del Siglo y parece que Saralegui encontró la forma de juego que mejor le cae al equipo.

VÉLEZ SARSFIELD 0 PEÑAROL 0

Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, Argentina

Jueces: Derlis López; Roberto Cañete y José Cuevas (Paraguay). Cuarto árbitro: Mauro Vigliano (Argentino)

VÉLEZ SARSFIELD: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Hernán De La Fuente; Federico Mancuello (66′ Ricardo Alvarez), Pablo Galdames (90′ Florián Monzón), Fernando Gago y Lucas Janson (77′ Luca Orellano); Agustín Bouzat (66′ Ricardo Centurión) y Juan Martín Lucero (77′ Cristian Tarragona).

DT: Mauricio Pellegrino.

PEÑAROL: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez; Jesús Trindade y Cristian Rodríguez, Jonathan Urretaviscaya (85′ Cristian Bravo), David Terans (85′ Walter Gargano) y Facundo Torres; Matías Britos (90′ Luis Acevedo).

DT: Mario Saralegui.