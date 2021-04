Peñarol goleó al Sport Huancayo en el debut de la Sudamericana

Peñarol demolió a Sport Huancayo en el estadio Campeón del Siglo golendolo 5 a 1.

Lo demolió porque los peruanos vinieron a defender duro, tratando de cortar el juego de Peñarol, lo iban consiguiendo en los primeros 15 minutos, donde Peñarol tuvo la primera posibilidad ante una inspiración de Torres al minuto y Huancayo respondió con un tiro de Valverde que sacó Dawson al corner.

Pero el aurinegro tuvo lo mejor del partido en las pelotas quietas, una falta a Torres, el toque corto de Terans para que la pelota haga un giro y Trindade levantara un centro al corazón del área que el «Canario» Alvarez cabeceó de forma excelente al ángulo para abrir el marcador.

Sin embargo Peñarol se afloja y se distrae, resultado, Huancayo empata al minuto cuando el brasileño Costa toma un centro de la derecha y le gana a Formiliano, que además cuenta con el quede de Dawson.

A Peñarol le costó poco salir de esa situación y volver a controlar el partido, el tema era que no encontraba circuitos, Larriera les deja librado a su criterio a los jugadores el jugar de pierna cambiada y los futbolistas abusan. Pero eso no le sirve a Peñarol porque pierde a Giovanni González que por izquierda no rinde lo mismo y a Torres, que es al que más le gusta, no desborda nunca. Es cierto que la idea del volante de pierna cambiada también requiere que el lateral pase al ataque, pero hubo sólo un pase por atrás en el partido. Entonces todo termina en impulsos individuales.

Pero a los 33 minutos hubo otra pelota quieta, un corner de la izquierda que hace Trindade abierto al primer palo y el movimiento en el área que llevó a que Torres lo pudiera aprovecha y desmarcarse para conectar de sobrepique al segundo gol.

A los 44 minutos llegó el derrumbe de los peruanos, otro corner, esta vez de la derecha, todo el movimiento en el área y Kagelmacher que pica al primer palo a cabecear cruzado para el 3 a 1.

El complemento comenzó con los peruanos tratando de adelantarse en el terreno, pero Peñarol controló el intento teniendo la pelota, sin profundidad, pero esperando el momento.

A los 67 minutos Giovanni González se interna al área, lo derriban, penal y Terans lo convierte en gol.

Los circuitos aparecen con los cambios, sobre todo la entrada de Canobbio y Ceppelini tocando, rotando, para que dos minutos después de su ingreso al campo Canobbio se abriera a la derecha, toque a Ceppelini que devuelve de primera y Agustín pone la pelota al medio y el «Canario» coloca al palo izquierdo para el 5 a 1.

Peñarol goleó en los dos últimos partidos, cuando una de las grandes críticas en la temporada pasada era la falta de gol; hay cosas para corregir para que el fútbol sea más fluido, pero también apareció la pelota quieta que se viene trabajando hace tiempo.

El partido del jueves que viene en San Pablo frente a Corinthias puede ser una prueba importante.

PEÑAROL 5 SPORT HUANCAYO (PERÚ) 1

Estadio Campeón del Siglo

Jueces: Alex Cajas; Ricardo Baren y Andrés Tola. Cuarto árbitro: Luis Quiroz (Ecuador).

PEÑAROL: Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez; Giovanni González (77′ Agustín Canobbio), Jesús Trindade, Walter Gargano (81′ Agustín Álvarez Walaece) y Facundo Torres (81′ Nicolás Schiappacasse); David Terans (77′ Pablo Ceppelini) y Agustín Álvarez Martínez (81 Ariel Nahuelpán).

DT: Mauricio Larriera.

SPORT HUANCAYO: Ángel Zamudio; Giancarlo Carmona, Jimmy Valoyes, Víctor Balta y Luis Benitez; Oscar Barreto (68′ Joazhiño Arroe), Marcio Valverde (81′ Leonardo Villar), Alfredo Rojas y Moisés Velásquez (46′ Jarlin Quintero); Ellinton Costa (83′ Ronal Huaccha) y Marcos Lliuya.

DT: Wilmar Valencia.

Goles: 16′ y 80′ Agustín Alvarez Martínez (P), 17′ Ellinton Costa (SH), 33′ Facundo Torres (P), 45′ Gary Kagelmacher (P), 69′ David Terans, de penal, (P).