Peñarol le ganó a Nacional y hay desempate por el descenso entre Olivol y Urunday

Luego de 31 años se volvió a jugar un clásico de básquetbol en el Palacio Peñarol, fue el segundo de la temporada y los dos los ganó el aurinegro. En este caso Peñarol derrotó a Nacional por 74 a 64 en un resultado que no muestra la diferencia que hubo en el juego.

El equipo de Pablo López volvió a exponer una de sus armas principales, la defensa. Firme en la recuperación, con buenos robos, sobre todo del mejicano Orlando Méndez, Zanotta manejando los ataques, un gran trabajo en los contragolpes, corriendo la cancha y quedando muchas veces tres contra dos, y metiendo pelotas profundas a Lee Roberts que fue una vez más la figura de la noche.

Primer cuarto parejo que comenzó con el aro cerrado para ambos, pero con Peñarol se quedó 15-12 de un primer período parejo.

Para el segundo cuarto Nacional controló el juego, dio vuelta el marcador y se fueron al descanso largo con el tricolor ganando por 34 a 30.

Pero el tercer período fue determinante para la victoria aurinegra. Nacional puso sólo un doble de juego, el resto de los diez puntos que hizo fueron de libres; Peñarol lo dominó en la defensa, en los rebotes ofensivos, en los robos y corridas, para un parcial de 23 a 10, Peñaro terminó ganando 53 a 44.

El aurinegro entró a la definición nueve arriba, sacó once y manejó la diferencia en base a la defensa, para terminar ganando con autoridad.

De los otros resultados de la última fecha de la fase regularse detacaban los partidos que jugaban Biguá con Olivol Mundial en Villa Biarritz y Urunday Universitario frente al descendido Capitol en cancha de Cordón. Urunday debía ganar y Olivol perder para ir a una final por el descenso; fue lo que pasó, Urunday ganó 107 a 95, mientras que Olivol perdió con Biguá 11 a 85. De esta manera el lunes 4 a las 21:15 horas jugarán una final, el que pierde baja y el que gana pasa como octavo a los play inn.

Urupan ya clasificado a los play off debía ganar en Pando para mantener el tercer puesto, ya que si ganaba Peñarol el aurinegro lo pasaba; comenzó sacando mucha diferencia sobre Hebraica Macabi, pero le terminó costando lograr la victoria que finalmente consiguió por 101 a 94, quedando tercero por los resultados entre ellos.

Los otros resultados fueron Trouville 106 Defensor Sporting 90 y Malvín 89 Olimpia 79, de esta manera el playero terminó en la quinta posición y jugará con el que gane de Olivol – Urupan en los play inn.

Mañana se juega el último encuentro, Aguada recibe a Goes en el Palacio Peñarol. El misionero ya clasificado a los play off debe ganar para ser el primero de la fase regular, mientras que de ganar Aguada quedaría como tercero en los play inn.

Recordemos que los cuatro primeros de la fase regular (Goes, Biguá, Urupan y Peñarol) van directo a los play off de cuartos de final quedando stand by mientras se juegan los play inn, a la espera de los cuatro ganadores de esa etapa.