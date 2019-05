Peñarol le ganó a River y quedó como único puntero del Apertura

Peñarol le ganó a River por 2 a 0 y se mantiene al tope de la tabla de posiciones, un encuentro que arrancó con un gol del vestuario para los aurinegros; una falta sobre Gabriel Fernández que entró muy enchufado en el partido, el tiro libre lo tomó Lema y la colgó del ángulo derecho del arquero, pegando la pelota en el travesaño y picando un metro adentro del arco.

Era para jugar tranquilos y manejar el partido, sin embargo no fue así, River pobló la mitad de la cancha y obligó a Peñarol a jugar en largo, porque la imprecisión los hacía perder pelotas en la mitad de la cancha, aunque el fondo aurinegro controlaba bien a los delanteros darseneros que trataban de desbordar, sobre todo por el lado de Rojo, donde Da Luz con Urruti y Herrera los doblaban permanentemente.

Es así que River tiene oportunidades de igualar. primero un robo de Urruti, el desborde y el pase atrás a la entrada de Herrera que tira y roza en la espalda de Lema y la pelota se eleva para irse al corner.

A los 34 minutos un remate de Urruti de media distancia que detiene Dawson.

A los 38 minutos una buena salida de Trindade por la mitad de la cancha, pasando a Giovanni González por derecha, la pared con Canobbio y el pase del lateral al medio, por donde entraba el «Toro» Fernández para marcar el segundo tanto. De ahí al final de la primera etapa Peñarol controló el partido.

El complemento fue partido hasta los quince minutos, River salió decidido a encontrar el gol y allí apareció la figura de Dawson.

A los 3 minutos Urruti desbordó y Leyes, que entró tras el descanso, quedó mano a mano con el arquero y Dawson le tapó el tiro al palo izquierdo.

Dos minutos después un gran pase de Herrera entre los zagueros dejó solo a Leyes otra vez contra Dawson y otra vez ganó el arquero.

A los 10 minutos una mala entrega de Trindade hacia atrás en la mitad de la cancha provocó el contragolpe, Urruti quedó mano a mano con Dawson que se quedó con la pelota.

Allí Peñarol se dio cuenta que había entrado dormido y despertó en defensa, la entrada de Gargano le dio orden y ya no sufrió más en la última línea. Ahí pareció que el partido estaba cerrado, los aurinegros controlaban la pelota lejos de su arco, más allá que no lastimaban, si bien tuvieron un par de oportunidades no fueron muy trascendentes, la entrada de Brian Rodríguez y por el «Cebolla» Rodríguez y de Gastón Rodríguez no cambiaron el panorama, la cabeza ya parecía estar en Flamengo.

En River el único cambio que varió en algo fue el de Leyes en el entretiempo, después intentó manejar la pelota, pero pasados los quince minutos se quedó sin profundidad.

Para Peñarol era un partido peligroso por todo lo que se le viene, la realidad dependía de lo que hiciera el mismo Peñarol. Lo cierto es que los goles en el primer tiempo y la enorme presencia de Dawson, hicieron que se llevara los tres puntos para mantenerse en la punta del Apertura, transfiriendo la responsabilidad a Fénix, Cerro Largo y Progreso que son los perseguidores.

RIVER PLATE 0 PEÑAROL 2

Estadio Centenario.

Jueces: Daniel Fedorczuk; Horacio Ferreiro, Matías Rodríguez. Cuarto árbitro: Diego Dunajec

RIVER PLATE: Gastón Olveira; Claudio Herrera, Sebastián Gorga, Agustín Ale y Santiago Pérez; Maximiliano Calzada (86′ Juan Manuel Olivera), Sebastián Píriz, Facundo Ospitaleche, Juan Pablo Plada (46′ Gabriel Leyes) y Mauro Da Luz (76′ José Neris); Luis Urruti.

D.T: Jorge Giordano.

PEÑAROL: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema y Rodrigo Rojo; Agustín Canobbio, Cristian Rodríguez (76′ Brian Rodríguez), Jesús Trindade e Ignacio Lores (86′ Gastón Rodríguez); Gabriel Fernández y Luis Acevedo (59′ Walter Gargano).

D.T: Diego López.

Goles: 2′ Cristian Lema (P), 38′ Gabriel Fernández (P).