Peñarol no pudo con su sombra negra

Torque sigue siendo el dolor de cabeza de Peñarol, los aurinegros sin poder ganarle a los celestes en tres encuentros, donde Torque ganó en dos y este fue empate.

Pero en el de este domingo Torque jugó mejor, aunque los dos llegaron poco sobre los arcos.

Torque salió a presionar sobre la pelota y sorprendió en los primeros minutos, con tres chances de gol en los primeros seis minutos. Un remate de afuera del Área de Brum que tapa Cardozo, un contragolpe de Scoutto por derecha y Olivera se lo pierde entre la marca de Formiliano y la salida del arquero y una tercera llegada en forma individual de Darío Pereira que también tapa el arquero.

Torque continuaba presionando y provocaba el error de los defensas aurinegros, o que tuvieran que jugar atrás, mucho lo hicieron para que Thiago Cardozo jugara con los pies.

Peñarol de tres cuarto de cancha para adelante sin ideas, sin convicción y sin creatividad, parecía librado a lo que corría Fernández y lo que hacía Canobbio que fue el que más intentó.

A los 10 minutos un desborde de Canobbio y un cabezazo de Viatri fue lo más peligros y luego hasta los 29 minutos donde apareció una jugada individual de Fernández que terminó en un tiro suave de zurda no hubo una aproximación a los arcos.

A los 39 minutos una falta tomada por Rojo cerca de la mitad de la cancha, gana en el área de cabeza el Cebolla Rodríguez, le quiere dar de bolea Viatri y le sale un centro de pique, anticipa Fernández de cabeza y marca el 1 a 0.

Antes de terminar la primera parte sale Carlos Rodríguez con una molestia muscular, entrando Carlos Matheu.

Para la segunda parte el arquero Fiermarín de Torque sale lesionado y entra Barrios, recién a los 17 minutos hay una jugada de gol, un contragolpe de Peñarol que sale por Rojo, el toque adelante al Cebolla Rodríguez que toca por arriba del arquero que había quedado a medio camino y se le va alta.

A los 20 un tiro de Lores suave y desviado, pero cerca del palo izquierdo de Barrios fueron las dós únicas llegadas de Peñarol.

Torque manejaba la pelota y se defendía con ella, Peñarol no daba pie con bola y buscaba de contragolpe, la entrada de Estoyanoff por Lores no tuvo gran efecto, la pelota no llegaba bisn jugada y lo que parecía la mejor opción aparecía por derecha cuando subía Busquets.

Alguna pelota que cruzó el área de Peñarol, alguna corrida individual en Peñarol, pero nada era claro, Peñarol ganaba 1 a 0.

Todavía no me queda clara la entrada de Maximiliano Rodríguez, cuando Peñarol no tenía la pelota, no iba a ser el argentino el que la consiguiera. la verdad uno pensó en Gonzalo Freitas o Giovanni González en la mitad de la cancha y para cerrar por el medio de la defensa que tenía a Matheu por derecha y a Formiliano por la izquierda, lidiando con Leandro Rodríguez, Sena, Darío Pereira y Roskopf que había entrado a buscar la pelota en el área.

A los 37 minutos un centro de la derecha de Mauricio Gómez, Risopf se llevó la marca de Matheu y por el medio de la defensa sin marca entró Gonzalo sena solo y de cabeza fusiló a Cardozo para poner el 1 a 1.

Tras cartón cuatro minutos después se fue expulsado el Cebolla Rodríguez por segunda amarilla, una jugada que dejó muchas dudas en lo que fue la decisión del árbitro Ostojich, no pareció correcta.

Ya con uno menos Peñarol buscó algún pelotazo a Estoyanoff o Busquets sin éxito y el partido se fue en empate.

Peñarol sigue primero en el Clausura y de momento en la Anual, hasta tanto se juegue el pico de Liverpool – Nacional.

PEÑAROL 1 TORQUE 1

Estadio Campeón del Siglo.

Jueces: Esteban Ostojich, Richard Trinidad y Gustavo Márquez Lisboa. Cuarto árbitro: Federico Lovesio.

PEÑAROL: Thiago Cardozo; Ezequiel Busquets, Fabricio Formiliano, Carlos Rodríguez (42′ Carlos Matheu) y Rodrigo Rojo; Agustín Canobbio, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez e Ignacio Lores (67′ Fabián Estoyanoff); Gabriel Fernández (79′ Maxi Rodríguez) y Lucas Viatri.

D.T: Diego López.

TORQUE: Cristopher Fiermarin (46′ Ignacio Barrios); Mauricio Gómez, Facundo Mallo, Yonatthan Rak y Andrew Teuten; Santiago Scotto (59′ Leandro Rodríguez), Leonardo Pais, Álvaro Brun y Gonzalo Sena; Darío Pereira y Pablo Olivera (73′ Matías Roskopf).

D.T: Pablo Marini.

Goles: 39′ Gabriel Fernández (P), 82′ Gonzalo Sena (T).

Expulsado: 87′ Cristian Rodríguez (P).

FOTO Peñarol