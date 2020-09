Peñarol se cayó en el segundo tiempo y perdió frente a Colo Colo

Peñarol perdió un partido poco creíble, sin ser nada del otro mundo, los aurinegros se manejaban con criterio, con más ritmo que el local y con mejor manejo.

De hecho los locales sólo tuvieron una llegada peligrosa en los primeros 45 minutos a través de un corner en el que Barroso le gana a Trindade en las alturas.

Peñarol tenía velocidad pero le faltaba certeza en los pases, pausa para pensar y no terminaba bien las jugadas.

El aurinegro dominaba en todos los sectores del campo, menos en la altura; a los 20 minutos una pelota larga al área para el «Canario» Alvarez, que cabecea al medio y aparece Formiliano que había quedado colgado tras un corner, cabeceando afuera, muy cerca del palo derecho de Cortés.

A los 34 minutos una salida rápida y el tiro de Terans que saca el arquero al corner.

Peñarol jugaba bien, pero no se encontraba en los últimos 25 metros de la cancha.

Hasta que en el minuto 40 Terans tirado atrás recupera una pelota, tira un pase que queda corto, pero nadie va por esa pelota y el mismo Terans le gana a los zagueros, da el pase al medio al «Canario» que tira y tapa Cortés, el rebote es de Torres que vuelve a tirar y vuelve a tapar el arquero, pero en el rebote Pellistri la manda a guardar y pone el 1 a 0.

Era merecido, el aurinegro jugaba mejor.

Ganando de visitante lo que manda el manual es agruparse de mitad de cancha hacia atrás, porque el local se va a tirar arriba. Fue lo que no hizo Peñarol. Gargano había jugado muy mal, no manejaba la pelota y no marcaba, debió salir, pero es Gargano y se quedó.

La entrada de Valencia, un diez clásico, comenzó a manejar la pelota y así queda Mouche de cara a Dawson y tapa el arquero; era un aviso.

Tres minutos después marca mal Peñarol, Valencia abre a la izquierda, Mouche pone la pelota al medio y Suazo entra solo sin que ningún defensa lo tape, y el delantero marca el empate.

Peñarol se descontroló, pasó de dominador a dominado y diez minutos después una pelota a la izquierda y cuando el pase ya había salido al medio y la jugada parecía controlada, Gargano se tira a barrer, sigue de largo y comete un penal infantil e innecesario que Paredes convierte en el 2 a 1 para Colo Colo.

Los locales no llegaron más, en la única que tuvieron fue un error de Martínez en un pase atrás que dejó a Parraguez solo frente a Dawson y salvó el arquero en la última jugada del partido.

Peñarol empujó sin convencer y cuando se complicó, apareció Cortés para solucionar. La entrada de Vadócz le dio marca en el medio para volver a ganar la pelota y Trindade manejó mejor la pelota que Gargano, pero arriba no estaban claros, los defensas chilenos le tiraron la experiencia a los jóvenes de Peñarol que cada uno quería hacer la suya.

Volvió a aparecer el Peñarol que resucita equipos, al Colo Colo que estaba muy mal en el campeonato local, con mil líos internos y el técnico casi despedido, el aurinegro le puso un pulmotor y el mismo Peñarol sigue cayendo.

COLO COLO 2 PEÑAROL 1

Estadio Monumental de Santiago de Chile

Jueces: Mauro Vigliano; Julio Fernández y Christian Navarro. Cuarto árbitro: Darío Herrera

COLO COLO: Bryan Cortés; Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde y Oscar Opazo; César Fuentes, Carlos Carmona (46′ Leonardo Valencia) y Gabriel Suazo; Marcos Bolados (82′ Brayan Vejár), Esteban Paredes (88′ Javier Parraguez) y Pablo Mouche (89′ Ronald de la Fuente).

DT: Gualberto Jara

PEÑAROL: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez y Joaquín Piquerez; Jesús Trindade y Walter Gargano (70′ Kriztian Vadócz); Facundo Pellistri, David Terans (70′ Xisco Jiménez) y Facundo Torres (80′ Christian Bravo); Agustín Alvarez Martínez (80′ Luis Acevedo).

DT: Mario Saralegui

GOLES: 40′ Facundo Pellistri (P), 51′ Gabriel Suazo (CC) y 61′ Esteban Paredes de penal (CC)