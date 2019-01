Peñarol viaja a Miami con 25 futbolistas para iniciar la pretemporada

Con 25 jugadores viaja este miércoles Peñarol rumbo a Miami para comenzar con los trabajos de pretemporada de cara a la próxima temporada.

En las últimas horas renovaron contrato Fabián Estoyanoff, Marcelo Novick y Agustín Canobbio. También se incoporaron Yeferson Quintana y Gastón Rodríguez al vencer sus respectivos préstamos.

El que no viaja debido a que aún no renovó su vinculo es Lucas Viatri. La situación del argentino es compleja, ya que su representate pretende que el carbonero compre una parte de la ficha y la dirigencia aurinegra no está de acuerdo.

Ante la dificultad que presenta la renovación de Viatri, Peñarol comenzaría negociaciones con Junior de Barranquilla por Jonathan Alvez, ex centrodelanro de Danubio y Torque en nuestro país, que venía militando en el Inter de Porto de Alegre.

La ficha del futbolista pertenece al equipo colombiano, pero Alvez también es pretendido por algunos equipos ecuatorianos donde el delantero se destacó hace algunas temporadas.

Otro futbolista que está en la mira es zaguero hondureño, Maynor Figuroa, que venía jugando en el Dallas de la MLS de Estados Unidos. Tiene 35 años y fue dos veces mundialista con su selección.

Por el momento la única incorporación de los auriengros es Jesús Trindade, que firmó por 2 temporadas proveniente de Racing.

Peñarol iniciará este jueves 3 la pretemporada, jugará 2 amistos en Estados Unidos y el regreso está previsto para el próximo 16 de enero.